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Marina del Pilar niega reunión en Panamá y aclara audios

Marina del Pilar afirmó que nunca entregó información que comprometa la seguridad nacional.

Por El Universal

Julio 19, 2026 08:06 p.m.
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Marina del Pilar niega reunión en Panamá y aclara audios
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      TIJUANA, BC., julio 19 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, emitió este domingo un video en el que señaló que los audios que han circulado se dieron en el contexto de la cancelación y tramitación de su visa de turista, y descartó que haya participado en alguna reunión en Panamá con autoridades de otro país.

      Marina del Pilar niega reunión en Panamá

      En un mensaje de poco más de 5 minutos, la mandataria indicó que los audios que se han difundido son manipulados y se dijo engañada por una persona, de la cual no dio nombre.

      La gobernadora afirmó que su disposición a escuchar a personas que aseguraban conocer el procedimiento migratorio no implicó aceptar acuerdos o compromisos. "Escuchar no significa negociar", enfatizó, al asegurar que nunca entregó información ni tomó decisiones que comprometieran la seguridad o la soberanía de México.

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      Contexto y cronología de los audios

      "Los asuntos que hoy se comentan, corresponden a un tema estrictamente personal, la cancelación y posterior tramitación de mi visa de turista.

      "Las conversaciones que se han difundido ocurrieron durante 2025 y se dieron en ese contexto. Como cualquier persona que enfrentó una decisión de carácter migratorio, busqué conocer sus motivos y buscar las vías legales e institucionales para atender a este procedimiento. Eso fue todo.

      "En este proceso escuché a distintas personas que decían poder orientarme y afirmaban conocer el procedimiento para atender el trámite. Una de esas personas me engañó", aseguró la mandataria.

      También compartió una cronología de lo que definió como "esos contactos engañosos".

      Señaló que el 28 junio 2025 se dio un primer contacto por mensajería instantánea.

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