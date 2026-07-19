Muere adolescente en campamento de Ciudad Madero: madre exige justicia

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 19 (EL UNIVERSAL).- El pasado lunes 13 de julio, Dafne Zapata Quintos (una adolescente de 13 años que practicaba boxeo, baile y destacaba por su disciplina escolar) ingresó en perfecto estado de salud a un curso de verano privado en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Cronología del caso

Cuatro días después, la actividad recreativa culminó en tragedia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer los hechos que provocaron la muerte de la menor, cuyo caso ha generado indignación y exigencias de justicia en redes sociales.

La controversia escaló tras los informes forenses iniciales proporcionados a la familia. De acuerdo con los resultados de la necropsia oficial emitida por las autoridades ministeriales (y validadas por los protocolos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas), la causa del deceso se determinó como asfixia por sumersión, detallando la presencia de un exceso de agua en los pulmones de la menor, además de presuntas lesiones corporales.

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Acciones de la autoridad

Ante este dictamen, Alejandra Quintos (madre de la víctima) anunció la solicitud de un peritaje médico independiente para obtener una segunda valoración del caso, argumentando opacidad en la atención brindada a su hija.

La secuencia de los acontecimientos presenta discrepancias entre las llamadas recibidas por la familia y la postura de los directivos del plantel, ubicado en la colonia Primero de Mayo. Según el testimonio de la madre, personal de la academia le notificó inicialmente que la menor había sufrido un desvanecimiento acompañado de pérdida de control de esfínteres, asegurándole posteriormente que se encontraba estable y en reposo.

Sin embargo, minutos después se le comunicó el deceso y la presencia de Protección Civil en el lugar. Paralelamente, se difundió un video enviado por la propia adolescente el miércoles 15 de julio, donde mostraba hematomas en el rostro y el labio superior, refiriendo haber sufrido una caída durante las prácticas.

Por su parte, el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz, Jorge Luis Ponce, rechazó categóricamente las acusaciones de maltrato o dolo durante una comparecencia ante los medios de comunicación. El directivo afirmó que la institución (la cual opera bajo lineamientos de academias particulares orientadas a la disciplina formativa) actuó bajo los protocolos correspondientes al canalizar a la menor con un especialista médico tras un primer desmayo el día miércoles.

Ponce aseguró que el médico dictaminó que la menor estaba sana y requería únicamente descanso, por lo que permaneció exenta de actividades físicas hasta el jueves por la noche, momento en el que se desvaneció nuevamente antes de ducharse.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continúa con el desahogo de pruebas, recolectando los testimonios de los demás menores de edad inscritos en el campamento, así como las declaraciones de los instructores a cargo del área femenil. El marco regulatorio general aplicable para la supervisión de centros vacacionales y campamentos formativos (conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobernación y los criterios de protección civil aplicados por organismos oficiales en México) estipula que este tipo de instituciones deben contar con personal médico certificado y protocolos de emergencia transparentes ante incidentes físicos.

A raíz del deceso de la menor originaria de Ciudad Mante, en plataformas digitales se difundieron capturas de pantalla y quejas que señalan supuestas prácticas de entrenamiento excesivo dentro del plantel. Aunque la dirección de la academia asegura contar con 36 años de servicio sin registrar incidentes de gravedad, la presión social y el retiro de otros alumnos han llevado a los familiares y ciudadanos a exigir a las autoridades competentes una fiscalización estricta de estos centros de formación militarizada para evitar la repetición de sucesos fatales.