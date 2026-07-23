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Buscan aumentar las penas por feminicidio

Por El Universal

Julio 23, 2026 03:00 a.m.
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Buscan aumentar las penas por feminicidio
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Permanente recibió este miércoles la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, cuyo objetivo es homologar el tipo penal, los protocolos de investigación y las sanciones en las 32 entidades federativas.

      La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó que la propuesta establece una pena de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar las sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, activista defensora de derechos humanos o migrante.

      Se contemplan castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, cuando existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.

      La iniciativa plantea que el feminicidio sea considerado "imprescriptible", que no se puedan aplicar al victimario la amnistía, criterios de oportunidad para reducir penas, además de sancionar la simple tentativa de cometer el delito.

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