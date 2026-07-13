"Busqué a AMLO por El Mayo"

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Ciudad de México.- Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, aseguró que al menos cuatro veces intentó comunicarse con el expresidente Andrés Manuel López Obrador luego de la detención en territorio estadounidense del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada, el 25 de julio de 2024, para informarle que bajo ninguna circunstancia habían llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano, lo que hubiera sido una grave violación a su soberanía.

En entrevista en el programa "Esta Semana", de N+ Univision con la periodista Ilia Calderón, Salazar leyó un fragmento de su libro "Borderlands. My fight for an inclusive America", en donde da su versión de las horas que pasaron después de la captura de Zambada García.

"Luego de una breve llamada con funcionarios estadounidenses, redacté un mensaje para López Obrador. Él tenía que entender que Estados Unidos no tenía conocimiento previo de este secuestro y que bajo ninguna circunstancia habíamos llevado a cabo una operación no autorizada en territorio mexicano (...) se lo envié de inmediato al expresidente", leyó Salazar a Calderón.

"Esa noche, el fiscal de Estados Unidos, Merrick Garland, y yo preparamos una respuesta más formal para el gobierno mexicano (...) De nuevo envié esta comunicación directamente a Andrés Manuel López Obrador y le ofrecí reunirme con él para hablar sobre la operación. Esperé por horas su respuesta y nada", siguió Salazar.

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"Intenté de nuevo el siguiente día. Sabía que López Obrador suele aprovechar los fines de semana para viajar a su rancho. Pero dondequiera que estuviera, no respondió".

Dijo que autoridades mexicanas y estadounidenses inspeccionaron el avión. "Informé a AMLO y a Gertz de la diligencia. Pero aún así sólo hubo silencio. Para el lunes, era claro que algo estaba muy mal".

"Yo seguía siendo el embajador de Estados Unidos en México, pero la puerta abierta que había tenido con el Presidente de México parecía haberse cerrado de golpe", y dijo que "la verdad es la verdad", explicó.

Dijo que el avión está presentado en un museo para dar a conocer la historia de los esfuerzos de seguridad, y rechazó que el FBI haya participado en el operativo en territorio nacional y fue hasta el lado de EU donde ocurrió la detención.