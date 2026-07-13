logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Fotogalería

¡CELEBRAN EN GRANDE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Cabezas olmecas serán exhibidas en Shanghái

Por El Universal

Julio 13, 2026 03:00 a.m.
A
Cabezas olmecas serán exhibidas en Shanghái
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- Una segunda cabeza olmeca del Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, salió del país, esta vez al Museo de Shanghái, en China, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

      Se trata de la Cabeza Colosal 4 de San Lorenzo, que, junto con otras 803 piezas, es parte de la exposición "Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo", inaugurada el 8 de julio en el Museo de Shanghái.

      El préstamo se suma al realizado por el INAH en 2024 al Museo Louvre Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, a donde llegó la Cabeza Colosal 5 prestada también para una exposición de tesoros arqueológicos.

      En un inicio se dijo que la Cabeza Colosal 5 volvería a México en 2025, sin embargo, el empresario Bernardo Noval dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la pieza permanecerá en el Museo Louvre Abu Dhabi hasta 2027. El INAH no ha informado oficialmente la fecha de regreso de la monumental pieza, que junto con otras nueve forman este impresionante patrimonio único de la zona de Veracruz y Tabasco.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo que sí informó el INAH en el comunicado es que la fecha de regreso de la Cabeza Colosal 4 y las otras 803 piezas será a finales de 2027, al finalizar la exposición en Shanghái.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca
        Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

        Asesinan a alcalde de San Miguel Yogovana en Oaxaca

        SLP

        El Universal

        La víctima realizaba labores de vigilancia cuando detectó dos motocicletas estacionadas afuera de un domicilio

        Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos
        Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos

        Choque múltiple en Magdalena deja 10 muertos y 10 heridos

        SLP

        El Universal

        Elementos de Protección Ciudadana y Bomberos controlaron el incendio que consumió varios vehículos de carga y autos.

        FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana
        FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana

        FGR asegura dos tigres blancos en Durango tras denuncia ciudadana

        SLP

        El Universal

        No se reportan detenidos hasta el momento; la investigación continúa para esclarecer el origen de los animales.

        El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista
        El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista

        El Ángel de la Independencia reúne a aficionados para último festejo mundialista

        SLP

        El Universal

        Desde las cinco de la tarde, cientos de aficionados se congregaron en la Glorieta del Ángel para despedir el Mundial 2026.