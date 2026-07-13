Cabezas olmecas serán exhibidas en Shanghái

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Ciudad de México.- Una segunda cabeza olmeca del Museo de Antropología de Xalapa, Veracruz, salió del país, esta vez al Museo de Shanghái, en China, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Se trata de la Cabeza Colosal 4 de San Lorenzo, que, junto con otras 803 piezas, es parte de la exposición "Espacios sagrados. Civilizaciones del México antiguo", inaugurada el 8 de julio en el Museo de Shanghái.

El préstamo se suma al realizado por el INAH en 2024 al Museo Louvre Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, a donde llegó la Cabeza Colosal 5 prestada también para una exposición de tesoros arqueológicos.

En un inicio se dijo que la Cabeza Colosal 5 volvería a México en 2025, sin embargo, el empresario Bernardo Noval dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la pieza permanecerá en el Museo Louvre Abu Dhabi hasta 2027. El INAH no ha informado oficialmente la fecha de regreso de la monumental pieza, que junto con otras nueve forman este impresionante patrimonio único de la zona de Veracruz y Tabasco.

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Lo que sí informó el INAH en el comunicado es que la fecha de regreso de la Cabeza Colosal 4 y las otras 803 piezas será a finales de 2027, al finalizar la exposición en Shanghái.