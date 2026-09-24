Cae alcalde morenista de Juchitán

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OAXACA DE JUÁREZ, Oax..- Miguel Sánchez Altamirano (Morena), presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, fue detenido este miércoles por extorsión y presuntos vínculos con el grupo criminal de Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec, en el marco de la Operación Enjambre.

Junto con Sánchez Altamirano, también conocido como Miguel Quetu, elementos de la Marina detuvieron a Alberto de la Paz López, alias "La Parca", señalado de delitos de alto impacto.

El operativo provocó que elementos de la policía municipal de Juchitán bloquearan los principales accesos carreteros a este municipio e intentaran irrumpir en la base aérea militar en Ciudad Ixtepec, a donde fueron trasladados los detenidos, para intentar liberarlos. Esto obligó a la Secretaría de Marina a bloquear la carretera de acceso a la base aérea militar.

Por estos hechos, el alcalde y La Parca fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México.

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En redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Miguel Sánchez está relacionado con delitos por extorsión agravada y otros que atentan contra la seguridad del Estado.

Entre esos delitos, precisó, figuran extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como esquemas de protección que habrían facilitado la operación de grupos delictivos en la región. Agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó la inmovilización de recursos y el bloqueo de cuentas de personas relacionadas con esta investigación.

"Las investigaciones y acciones operativas continúan para desarticular por completo esta estructura criminal y detener a todos los involucrados. Conforme se concreten nuevas detenciones, continuaremos informando", aseguró García Harfuch.

Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca vincula a Miguel Sánchez con la célula delictiva Los Cromos, señalada como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.