Enfrentamiento deja 4 muertos en Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Un enfrentamiento entre civiles armados quienes se ha señalado extraoficialmente que serían integrantes del grupo criminal “La Línea”, y elementos de la Policía del Estado en Flores Magón, Chihuahua, dejó como saldo cuatro personas sin vida.

De acuerdo con información proporcionada a El Universal, durante este viernes se registró un enfrentamiento en la comunidad de Flores Magón, en la zona conocida como El Dame, cuando elementos de los grupos especiales de la Policía del Estado que se dirigían al lugar detectaron un retén integrado por civiles armados no identificados.

Los agresores habrían disparado en contra de los elementos, cuando se percatan de la presencia de las unidades, por lo cual, los policías, respondieron la agresión en defensa.

Tras el intercambio de disparos, el enfrentamiento concluyó sin que se registraran elementos lesionados por parte de la corporación estatal, sin embargo, se confirmó que cuatro civiles quedaron sin vida.

De los cuatro fallecidos, tres portaban uniforme tipo camuflado y uno vestimenta azul, además se aseguraron 4 armas largas y 3 armas cortas. También se causaron daños materiales a dos unidades oficiales.