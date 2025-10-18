Poza Rica, Ver.- “Un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos”, dicen pozarricenses a una semana del desbordamiento del río Cazones, y aunque los trabajos de limpieza, restablecimiento de servicios y apoyo social a la población avanzan lentamente, aseguran que la ciudad está en pie gracias a su comunidad.

Las calles hoy lucen despejadas de la mitad del escombro y basura que las tapaba hace tres días. El lodo, que en algunos lugares alcanzaba el metro de profundidad, se redujo casi hasta 10 centímetros. “Día a día, dijera un compañero de la escuela, un bote de lodo a la vez, se va haciendo menos. Cuando lo mencionó no le vi significado, pero ya cuando volteas a ver que ya hay un bote menos que limpiar, que sacar, que ya hay una casa más que está limpia”, dice María Gpe. Sánchez.

En su calle y muchas otras, los vecinos trabajan desde muy temprano. Con botas de hule enlodadas, cubrebocas y escobas o palas, jalan el lodo que aún queda y la fina capa de polvo que ya se regó por todo Poza Rica por el fango seco.

A una semana de la inundación, las calles aún muestran montones de basura, techos colapsados y casas inhabitables, pero las de las orillas ya están casi recuperadas.

Hasta este viernes se tiene registrado la muerte de 72 personas y 48 no localizadas en cinco estados del país, de acuerdo con el Gobierno de México.

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso. Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas; San Luis Potosí no reporta ningún caso.