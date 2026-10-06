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Cae avioneta usada por gobernador

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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Cae avioneta usada por gobernador
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      Tepic, Nay.- Una aeronave que utilizaba con frecuencia el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, desapareció de los radares tras despegar de Tepic y fue localizada la tarde de este lunes en la zona serrana de Ixtlán del Río; la Fiscalía del estado no descarta que el hecho pueda estar vinculado a un intento de asesinato contra el mandatario estatal.

      Se informó que la aeronave se dirigía a la ciudad de Aguascalientes y en ella sólo viajaban el piloto y el copiloto, quienes perdieron la vida cuando se desplomó cerca de la comunidad de Los Mezquites; el piloto fue identificado como Óscar Quezada, y el copiloto como Ángel Ricardo Granados Vargas.

      Según el registro de vuelo, despegó cerca de las 16:00 horas del domingo, tras 18 minutos en el aire modificó el rumbo para, aparentemente, tratar de regresar a Tepic; después de eso desapareció.

      Aunque las causas del accidente no han sido determinadas por las autoridades aeronáuticas, la Fiscalía estatal no descarta que el hecho pueda estar relacionada con un posible atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro, ya que se cuenta con información al respecto obtenida de grupos delictivos.

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