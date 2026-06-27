Cae el "Delta 7", vinculado a secuestro de periodista

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Xalapa, Ver.- Uno de los hombres que presuntamente privó de la libertad a la comunicadora veracruzana Roxana Guzmán Ramírez a principios del presente mes, identificado como José Del Carmen Cadena Escayola, alias "Delta 7", fue detenido en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, informaron fuentes de seguridad.

Se trataría de uno de los hombres armados y encapuchados que ingresaron con violencia a la vivienda de la reportera el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. El pasado 12 de junio, la Fiscalía General de la República (FGR), atrajo la investigación.

Hasta ahora la comunicadora no ha logrado ser ubicada, pero según fuentes de seguridad "Delta 7" indicó el lugar donde presuntamente ultimaron a la periodista y en el lugar habría un dispositivo de búsqueda por parte de autoridades federales y estatales.

Por otra parte, en otro operativo en el municipio de Ixhuatlán del Sureste fue detenido el comandante y tres elementos de la Policía Municipal en la propia comandancia del Palacio Municipal como presuntos responsables de delitos contra la salud, sin que las autoridades hayan confirmado si los detenidos estarían vinculados al caso de Roxana Guzmán.

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En tanto, familiares de la reportera veracruzana desaparecida informaron que hasta este viernes no han recibido notificación oficial por parte de las autoridades de su localización tras haber sido privada de la libertad el pasado 2 de junio.

En un mensaje en redes sociales, los familiares llamaron a la responsabilidad y sensibilidad, luego de que diversos medios de comunicación y periodistas dieron por muerta a la comunicadora.

Manifestaron su esperanza en que sea localizada y destacaron que mantienen comunicación con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

"Confiamos en que las autoridades harán su trabajo y estamos en constante comunicación", expresó la familia de la periodista en el mensaje.