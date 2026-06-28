Cae implicado en crimen de funcionarios
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Jovany "N", alias "La Muñeca", fue detenido en un operativo conjunto en el mercado municipal de Yautepec, por su presunta participación en el asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
Las investigaciones vinculan a "La Muñeca" con el control del narcomenudeo en el norte de la capital del país, y se le identifica como un estrecho colaborador de Samuel "N", alias "El Chamaco", a quien se señala como autor material del doble homicidio. El detenido fue trasladado ante la autoridad competente para el inicio de su proceso penal.
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