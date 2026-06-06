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Cae ocupación en sedes del Mundial

Se dispararon los precios de los alojamientos en los hoteles

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Cae ocupación en sedes del Mundial
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      Ciudad de México.- La promesa de que millones de turistas van a llegar al país por el Mundial de Futbol suena más lejana para los hoteleros.

      El sistema de la Secretaría de Turismo (Sectur) encontró que los hoteles de Guadalajara, donde se van a jugar cuatro de los 13 partidos que tendrá México, vendieron 45.2% de sus habitaciones entre enero y abril.

      El alojamiento tradicional en Monterrey, donde se albergarán otros cuatro enfrentamientos, registró una ocupación de 58.9%, la segunda caída consecutiva y la menor tasa desde 2023.

      La Ciudad de México, donde será el duelo inaugural y cuatro partidos más, es la única sede del Mundial que ha entregado resultados positivos, cuya ocupación repuntó a 57.7%, después de registrar 55.4% el año pasado, aunque es la misma tasa de 2024.

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      "Esto se debe a que los hoteles subieron mucho las tarifas previo al Mundial, por el mayor precio de los boletos de avión y porque las entradas a los partidos están muy caras y complicadas", opinó el presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez Patrón.

      "Algunas tarifas de hospedaje se cuadruplicaron frente a la alta expectativa del Mundial y ahora están bajando sus precios, pero ya es demasiado tarde".

      La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) criticó que se haya propiciado una gran expectativa por el Mundial, con cifras que no se cumplirán. "Llegarán, cuando mucho, un millón de turistas y no los 5.5 millones que se pronosticaron, ya que solamente se efectuarán 13 partidos en nuestro país", señaló el organismo que encabeza Jorge Hernández.

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