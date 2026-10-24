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Cambio climático pega a educación en México

Por El Universal

Octubre 24, 2026 03:00 a.m.
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Cambio climático pega a educación en México
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      Ciudad de México.- El cambio climático golpea a la educación en México: alrededor de 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes sufrieron alteraciones en sus actividades escolares por la suspensión de clases presenciales, la reducción de jornadas y los cambios al calendario escolar debido a las altas temperaturas registradas en 18 estados durante 2023 y 2024, mientras que los fenómenos meteorológicos extremos están asociados con una caída de hasta 2.6% en la inscripción de niñas de primer grado de primaria, revela un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

      La investigación, titulada "La infancia y adolescencia frente al cambio climático en México", publicada en 2026, advierte que 22.2% de las escuelas de educación básica y 25.5% de los planteles de educación media superior carecen de agua potable, una situación que agrava las consecuencias de las olas de calor y dificulta la continuidad de las actividades académicas.

      El documento señala que durante el ciclo escolar 2023-2024, al menos una cuarta parte de las entidades federativas adelantó la conclusión de clases debido a las altas temperaturas, mientras que en otros planteles fue necesario reducir horarios o suspender actividades.

      El cambio climático amenaza el derecho a la educación, principalmente entre estudiantes de comunidades rurales, indígenas y familias en condiciones de pobreza, quienes enfrentan mayores dificultades para continuar sus estudios después de huracanes, inundaciones, sequías y olas de calor.

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