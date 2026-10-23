logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Transportistas anuncian paro nacional para el 26 de octubre

Secretaría de Gobernación mantiene diálogo abierto para atender demandas del sector transporte.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 04:57 p.m.
A
FOTO: EL UNIVERSAL

FOTO: EL UNIVERSAL

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante el anuncio de transportistas a un mega paro de labores para el próximo lunes 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.


      A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez llamó al diálogo con los transportistas de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), de Indeco y de otras agrupaciones que denuncian robos y asesinatos de conductores.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes", dijo.
      Agregó que se mantiene "una actitud abierta y sensible" a las demandas del sector, "con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración".
      Con mil 125 robos al autotransporte de carga, 15 operadores asesinados en lo que va de 2026 y hasta 80% de las carreteras en malas condiciones, organizaciones de transportistas anunciaron un paro nacional a partir del siguiente lunes 26 de octubre, al que esperan sumar un millón de unidades.
      Exigieron al gobierno federal medidas contra la inseguridad, las extorsiones y el deterioro de las autopistas, además de advertir que la suspensión de operaciones podría provocar pérdidas económicas de 21 mil 500 millones de pesos diarios.
      Durante una conferencia de prensa, representantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, de Indeco y de otras agrupaciones del autotransporte de carga indicaron que la movilización se hará en carreteras de todo el país, mediante caravanas de camiones en circulación, sin bloqueos programados.
      Los dirigentes transportistas reiteraron que el paro comenzará el próximo lunes 26 de octubre y mantendrán las movilizaciones hasta conseguir respuestas satisfactorias de las autoridades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Transportistas anuncian paro nacional para el 26 de octubre
      Transportistas anuncian paro nacional para el 26 de octubre

      Transportistas anuncian paro nacional para el 26 de octubre

      SLP

      El Universal

      Secretaría de Gobernación mantiene diálogo abierto para atender demandas del sector transporte.

      ¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?
      ¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

      ¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

      SLP

      El Universal

      El evento busca atender a quienes no pudieron acudir a asambleas presenciales y aclarar dudas sobre documentos y pagos.

      Sheinbaum pide no generalizar en casos de robo de medicamentos
      Sheinbaum pide no generalizar en casos de robo de medicamentos

      Sheinbaum pide no generalizar en casos de robo de medicamentos

      SLP

      El Universal

      Sheinbaum acusa campañas pagadas que afectan la imagen de la salud pública en México.

      Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad en México
      Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad en México

      Sheinbaum destaca baja en percepción de inseguridad en México

      SLP

      El Universal

      El gobierno federal mantiene coordinación entre dependencias para atender causas de inseguridad y mejorar la percepción ciudadana.