Transportistas anuncian paro nacional para el 26 de octubre

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante el anuncio de transportistas a un mega paro de labores para el próximo lunes 26 de octubre, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a evitar afectaciones a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

A través de un comunicado, dicha dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez llamó al diálogo con los transportistas de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC), de Indeco y de otras agrupaciones que denuncian robos y asesinatos de conductores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Reconocemos sus preocupaciones y reiteramos que existen canales institucionales para atender sus planteamientos y construir acuerdos mediante mesas de trabajo con las autoridades competentes", dijo.Agregó que se mantiene "una actitud abierta y sensible" a las demandas del sector, "con el compromiso de encontrar soluciones mediante el entendimiento y la colaboración".Con mil 125 robos al autotransporte de carga, 15 operadores asesinados en lo que va de 2026 y hasta 80% de las carreteras en malas condiciones, organizaciones de transportistas anunciaron un paro nacional a partir del siguiente lunes 26 de octubre, al que esperan sumar un millón de unidades.Exigieron al gobierno federal medidas contra la inseguridad, las extorsiones y el deterioro de las autopistas, además de advertir que la suspensión de operaciones podría provocar pérdidas económicas de 21 mil 500 millones de pesos diarios.Durante una conferencia de prensa, representantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, de Indeco y de otras agrupaciones del autotransporte de carga indicaron que la movilización se hará en carreteras de todo el país, mediante caravanas de camiones en circulación, sin bloqueos programados.Los dirigentes transportistas reiteraron que el paro comenzará el próximo lunes 26 de octubre y mantendrán las movilizaciones hasta conseguir respuestas satisfactorias de las autoridades.