Ebrard reporta avances con EU para reducir aranceles a autos, acero y aluminio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este viernes que avanzan las negociaciones con Estados Unidos para reducir los aranceles que afectan a las industrias automotriz, del acero y del aluminio, aunque no dio a conocer los términos de un eventual acuerdo.

En un mensaje grabado desde Washington, donde mantiene conversaciones con autoridades estadounidenses, el funcionario destacó la importancia de obtener una reducción de esos gravámenes para México.

"Estamos avanzando en las conversaciones con los Estados Unidos para tratar de llegar a acuerdos", expresó.

El anuncio mantiene abierta la expectativa de un entendimiento comercial, pero todavía no se han precisado los porcentajes de reducción, los productos que serían beneficiados ni cuándo entrarían en vigor los cambios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las declaraciones de Ebrard coinciden con las de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también ha señalado que ambos gobiernos están cerca de alcanzar un acuerdo.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo este viernes que las conversaciones podrían desembocar en un pacto, aunque condicionó su cierre a que resulte favorable para su país.

Antes de salir de la Casa Blanca rumbo a Florida, el mandatario afirmó que espera un acuerdo positivo para México, pero insistió en que también debe ofrecer beneficios a Estados Unidos. Asimismo, aseguró que su administración tiene ventaja en las negociaciones tanto con México como con Canadá.

Sectores industriales esperan conocer las condiciones

De acuerdo con reportes periodísticos citados en la información difundida sobre las conversaciones, representantes de la industria automotriz aún desconocen los términos del posible convenio.

La falta de detalles impide establecer qué empresas, vehículos o insumos quedarían incluidos y bajo qué condiciones. Por ahora, el mensaje del Gobierno mexicano apunta a avances en la negociación, sin que se haya anunciado un acuerdo definitivo.

Ebrard tampoco precisó si la cuarta ronda bilateral relacionada con la revisión del T-MEC, pospuesta en septiembre, se realizará durante los últimos días de octubre.

Aunque ambas conversaciones forman parte de la relación comercial entre los países, el eventual entendimiento sobre aranceles y los trabajos de revisión del tratado tienen alcances que todavía deberán aclarar las autoridades.

Un asunto relevante para San Luis Potosí

Para San Luis Potosí, el seguimiento de estas negociaciones tiene interés por la presencia de armadoras y empresas proveedoras vinculadas con el mercado norteamericano.

Una eventual modificación de los aranceles podría cambiar las condiciones de exportación de vehículos e insumos. Sin embargo, sin conocer las reglas del acuerdo aún no es posible precisar su impacto para las plantas y proveedores establecidos en el estado.