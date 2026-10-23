TikTok Shop impulsa ventas con creadores y videos en México

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El consumidor mexicano ya no compra exclusivamente en tiendas físicas ni depende de un sólo canal digital. Combina ambas experiencias, descubre productos en redes sociales y espera que pagar sea tan sencillo como encontrar lo que busca. Sin embargo, los costos de envío, las opciones de pago y los procesos de compra todavía pueden frenar una venta.

Durante el D2C Summit México, Juan Vignart, Country Manager de Tiendanube, explicó que las marcas necesitan conocer mejor los hábitos de sus clientes y eliminar obstáculos para concretar compras. En paralelo, Estefanía Hernández, TikTok Shop Account Manager, destacó el papel de los videos y las recomendaciones de creadores de contenido para acercar productos a nuevas audiencias.

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De acuerdo con las cifras presentadas por Vignart, 71% de los consumidores compra tanto en tiendas físicas como en línea, mientras que 15% utiliza exclusivamente establecimientos físicos y 14% compra solo por internet.El comportamiento también se refleja en las estrategias de las marcas. Además de sus tiendas en línea, 68% vende por WhatsApp, 51% utiliza marketplaces y 36% comercializa productos mediante Instagram. Solo 10% opera exclusivamente a través de su propia tienda digital.Esta diversificación amplía las posibilidades de venta, pero también complica la gestión de pedidos, inventarios y atención al cliente. Para Vignart, contar con herramientas tecnológicas conectadas permite administrar los canales sin perder de vista la experiencia completa."Desde que el cliente llega a una marca hasta que recibe el paquete en su casa, e incluso durante la recompra y una devolución, podemos controlar toda esa experiencia, no solamente el momento de hacer clic", señaló.El directivo también destacó que 40% de los compradores mexicanos ya utiliza inteligencia artificial (IA) para descubrir productos, mientras que solo dos de cada 10 marcas trabajan en posicionar su catálogo para estas herramientas. Tener información clara y completa puede facilitar que los sistemas de IA encuentren y recomienden productos.Uno de los principales problemas aparece al finalizar el pedido. Según los datos expuestos por Vignart, 49% de los compradores abandona el proceso de pago porque considera demasiado caro el envío, mientras que 28% lo hace cuando no encuentra su método de pago preferido.El precio del producto no es el único factor que determina la decisión. También influyen el costo total, la claridad de las condiciones y la facilidad para completar la operación. De hecho, más de la mitad de las transacciones de las tiendas analizadas por Tiendanube se realiza mediante opciones distintas a la tarjeta de crédito."Hay que mostrar el costo y el tiempo de envío antes de llegar al checkout, ofrecer los medios de pago que necesita el cliente y reducir los pasos para terminar la compra", recomendó Vignart.La solución, agregó, no siempre consiste en cambiar el producto o invertir más en publicidad. Revisar los procesos de pago, hacer visibles las condiciones de entrega y resolver dudas con rapidez puede evitar que una persona interesada abandone el carrito de compra.Las redes sociales también participan en la decisión de adquirir un producto o servicio. Estefanía Hernández explicó que TikTok Shop aprovecha videos de marcas y creadores para presentar productos mediante reseñas, demostraciones y tutoriales que muestran cómo funcionan y qué resultados pueden ofrecer.Durante su presentación, indicó que 77% de los usuarios de TikTok consultados reporta haber comprado productos a través de la plataforma. También destacó que 73% de las personas siente una mayor conexión con el contenido de los creadores, mientras que 80% considera que sus recomendaciones se ajustan a sus gustos y necesidades.