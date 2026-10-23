Crimen organizado recluta menores en México mediante TikTok

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En México, las organizaciones criminales utilizan TikTok para reclutar a niñas, niños y adolescentes mediante falsas ofertas de empleo, promesas de dinero y contenidos que exaltan la violencia, revela una investigación de la Universidad Iberoamericana, que identificó 100 cuentas vinculadas con actividades delictivas, de las cuales 47% tenía como función principal el reclutamiento y en uno de los videos analizados se registraron 868 comentarios de personas que solicitaban información para incorporarse a estos grupos.

El estudio advierte que el reclutamiento de menores se ha extendido a los espacios digitales, donde los grupos delictivos aprovechan las necesidades económicas, la búsqueda de reconocimiento y el deseo de pertenencia de los adolescentes para atraerlos, sin que México cuente con un registro oficial que permita conocer cuántos han sido captados.

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El cuadernillo "Reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado", elaborado por el Programa de Seguridad Ciudadana de esa institución educativa, señala que la captación puede comenzar con una publicación en redes sociales, una invitación de un conocido o una aparente oportunidad laboral y terminar en explotación, encarcelamiento, desaparición o muerte.El documento reúne las aportaciones de Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); Alejandra Arias Vásquez, del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, y Marisol Ochoa Elizondo, académica de la IBERO, durante una sesión moderada por Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana.De acuerdo con una investigación del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, 54.3% de las cuentas analizadas estaban vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), 47% se utilizaba principalmente para reclutar personas y 31% para difundir propaganda.Las publicaciones recurren a tres modalidades: anuncios que ofrecen incorporarse directamente a organizaciones delictivas; videos musicales que generan identificación emocional y facilitan el contacto mediante comentarios, y contenidos que exhiben armas, vehículos y estilos de vida asociados con el narcotráfico.En algunos casos, las supuestas oportunidades laborales incluyen salarios elevados, alojamiento, alimentación, capacitación y gastos de traslado.La investigación advierte que estas ofertas también pueden circular entre amistades, familiares y conocidos, lo que facilita la construcción de relaciones de confianza antes de que los adolescentes identifiquen el verdadero propósito de la captación.Otro de los hallazgos se refiere a las diferencias en la moderación de contenidos. Mientras TikTok reportó la eliminación proactiva de 96.6% de los contenidos que infringían sus normas sobre conductas criminales y violentas a escala global, en México la proporción fue de 34.2%, según los datos citados en el cuadernillo.Las investigadoras consideran que estas diferencias muestran la necesidad de fortalecer la detección de publicaciones utilizadas para captar menores de edad.El documento también expone la gravedad de la violencia que enfrenta la población infantil y adolescente en México.Entre 2020 y 2024 se registraron 6 mil 837 defunciones por agresiones contra personas de cero a 17 años, mientras que 7 mil 941 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos entre 2019 y 2024 continuaban sin ser localizados en septiembre de 2025.Al 8 de junio de 2026, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 126 mil 524 reportes históricos de desaparición o no localización de menores de edad, de los cuales 18 mil 104 permanecían sin localizar.Siete de cada 10 tenían entre 12 y 17 años cuando desaparecieron.Las especialistas aclaran que estas cifras no significan que todas las víctimas hayan sido reclutadas por organizaciones criminales, pero constituyen indicadores indirectos de la violencia que afecta a esta población ante la falta de estadísticas específicas sobre el fenómeno.El cuadernillo recupera una estimación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), según la cual entre 388 y mil 84 adolescentes se encontraban privados de la libertad en 2024 por delitos asociados con la delincuencia organizada.La organización también calculó que el número estimado de adolescentes probablemente reclutados aumentó 20.6% entre 2023 y 2024.Las investigadoras advierten que el reclutamiento no puede explicarse exclusivamente por la pobreza, pues también afecta a adolescentes que asisten a la escuela y viven con sus familias.Entre los factores de riesgo identifican la violencia familiar, el abandono escolar, la falta de oportunidades educativas y laborales, la exposición cotidiana a actividades criminales y la ausencia de vínculos afectivos sólidos.Elena Azaola señaló que durante la adolescencia existe una necesidad de construir identidad, encontrar reconocimiento y formar parte de un grupo, condiciones que pueden ser aprovechadas por las organizaciones criminales.La investigadora explicó que la captación no necesariamente comienza con una propuesta explícita para cometer delitos, sino con pequeñas gratificaciones, dinero, videojuegos o promesas de protección que generan relaciones de dependencia.Marisol Ochoa advirtió que las organizaciones criminales utilizan a niñas, niños y adolescentes para atender necesidades operativas y mantener el control de los territorios.Las tareas asignadas pueden incluir vigilancia, traslado de mercancías y participación en enfrentamientos armados.Alejandra Arias Vásquez, por su parte, expuso las estrategias digitales mediante las cuales los grupos delictivos buscan establecer contacto con adolescentes, utilizando contenidos que prometen beneficios económicos y reconocimiento social.El estudio destaca que México carece de un registro oficial específico de niñas, niños y adolescentes reclutados por organizaciones criminales, lo que impide determinar la magnitud real del problema y diseñar políticas de prevención y atención basadas en información suficiente.También señala que, al cierre del cuadernillo, no existía un delito federal autónomo de reclutamiento de menores de edad por la delincuencia organizada.El 5 de marzo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen para aumentar las penas por corrupción de menores cuando la finalidad sea incorporarlos a organizaciones criminales.Sin embargo, de acuerdo con el documento, la minuta continuaba pendiente de dictamen en el Senado.En el ámbito estatal, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Aguascalientes y Jalisco habían aprobado disposiciones penales relacionadas con el reclutamiento de menores, aunque con alcances distintos.Las especialistas plantean que las autoridades deben reconocer a los adolescentes reclutados como víctimas de explotación, incluso cuando hayan sido obligados a participar en actividades delictivas.Consideran necesario establecer mecanismos de protección, desvinculación y reintegración que permitan a los jóvenes abandonar las organizaciones criminales y reconstruir sus proyectos de vida.El documento también recupera una investigación que estimó que reducir a la mitad el reclutamiento podría disminuir 25% las muertes semanales vinculadas con organizaciones criminales, mientras que duplicar la capacidad de detención no impediría que estos grupos buscaran reemplazar a sus integrantes.Por ello, el Programa de Seguridad Ciudadana de ese plantel propone crear un registro oficial, investigar las modalidades de captación digital, fortalecer los mecanismos de protección y establecer programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.Entre las recomendaciones destaca capacitar a docentes, familias y autoridades para identificar señales de reclutamiento, así como escuchar a los estudiantes mediante instrumentos de consulta en las escuelas.También considera indispensable que las plataformas digitales fortalezcan sus mecanismos para identificar y retirar publicaciones utilizadas por organizaciones criminales para captar menores de edad.Las especialistas mencionan que combatir el reclutamiento requiere ofrecer alternativas reales de educación, empleo, protección y acompañamiento, además de reconocer que los grupos delictivos aprovechan necesidades de pertenencia, identidad y reconocimiento que las instituciones no siempre consiguen atender.