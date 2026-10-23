Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso

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Luego de que este viernes 23 de octubre trascendiera que Eduin Caz fue hospitalizado por un absceso en la mejilla, el vocalista de Grupo Firme compartió detalles sobre el procedimiento en un video publicado en su cuenta de Instagram.

"Tenía un cabellito enterrado que ya tenía varios años con él, parecía un lunar entonces decidí quitármelo", explicó Caz, quien no detalló cuándo fue intervenido.

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Además, descartó haberse sometido a una cirugía estética para reducir sus cachetes. "Si me ven un poquito diferente es porque dejé de tomar y estamos enfocados en el gimnasio", agregó.Mientras observaba su rostro a través de la cámara de su teléfono celular, el intérprete señaló que, si decide realizarse algún cambio físico, él mismo lo compartirá con sus seguidores. También mostró una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, donde se realizó la intervención.Por su parte, la creadora de contenido Chamonic 3 señaló en redes sociales que el cantante habría tratado el problema con pomadas, cremas y otros medicamentos antes de que le retiraran el absceso. También afirmó que le realizaron tres puntadas para cerrar la herida; sin embargo, Caz no confirmó estos detalles.Grupo Firme tiene programada una presentación con boletos agotados en la Feria de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde interpretará temas como "Ya supérame", "En tu perra vida" y "Cada quien".Posteriormente, la agrupación viajará a Jalisco para ofrecer conciertos el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Zapopan.