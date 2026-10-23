logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso

Eduin Caz descartó cirugía estética y mostró cicatriz tras intervención.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 05:11 p.m.
A
Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de que este viernes 23 de octubre trascendiera que Eduin Caz fue hospitalizado por un absceso en la mejilla, el vocalista de Grupo Firme compartió detalles sobre el procedimiento en un video publicado en su cuenta de Instagram.


      "Tenía un cabellito enterrado que ya tenía varios años con él, parecía un lunar entonces decidí quitármelo", explicó Caz, quien no detalló cuándo fue intervenido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Además, descartó haberse sometido a una cirugía estética para reducir sus cachetes. "Si me ven un poquito diferente es porque dejé de tomar y estamos enfocados en el gimnasio", agregó.
      Mientras observaba su rostro a través de la cámara de su teléfono celular, el intérprete señaló que, si decide realizarse algún cambio físico, él mismo lo compartirá con sus seguidores. También mostró una pequeña cicatriz en la mejilla izquierda, donde se realizó la intervención.
      Por su parte, la creadora de contenido Chamonic 3 señaló en redes sociales que el cantante habría tratado el problema con pomadas, cremas y otros medicamentos antes de que le retiraran el absceso. También afirmó que le realizaron tres puntadas para cerrar la herida; sin embargo, Caz no confirmó estos detalles.
      Grupo Firme tiene programada una presentación con boletos agotados en la Feria de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, donde interpretará temas como "Ya supérame", "En tu perra vida" y "Cada quien".
      Posteriormente, la agrupación viajará a Jalisco para ofrecer conciertos el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Zapopan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso
      Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso

      Eduin Caz retoma actividades tras cirugía por absceso

      SLP

      El Universal

      Eduin Caz descartó cirugía estética y mostró cicatriz tras intervención.

      Manuel Flaco Ibáñez está hospitalizado
      Manuel Flaco Ibáñez está hospitalizado

      Manuel "Flaco" Ibáñez está hospitalizado

      SLP

      El Universal

      El actor fue hospitalizado tras diagnóstico previo de aneurisma en la aorta y necesita apoyo urgente.

      Peso Pluma estrena romance
      Peso Pluma estrena romance

      Peso Pluma estrena romance

      SLP

      El Universal

      Usuarios en redes sociales comentan sobre posibles infidelidades que habrían provocado la ruptura de Peso Pluma y Kenia Os.

      Héctor Parra habla de su hija Alexa desde la cárcel
      Héctor Parra habla de su hija Alexa desde la cárcel

      Héctor Parra habla de su hija Alexa desde la cárcel

      SLP

      El Universal

      Su hija Daniela lo apoya anímica y económicamente durante proceso.