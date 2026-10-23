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Manuel "Flaco" Ibáñez está hospitalizado

El actor fue hospitalizado tras diagnóstico previo de aneurisma en la aorta y necesita apoyo urgente.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 05:05 p.m.
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Manuel Flaco Ibáñez está hospitalizado
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      La actriz Daniela Ibáñez, hija de Manuel "Flaco" Ibáñez, pidió apoyo a sus seguidores en redes sociales para conseguir donadores de sangre para su padre, quien se encuentra hospitalizado.


      A través de su cuenta de Instagram, la artista informó que el actor necesita sangre tipo O negativo (O-). Sin dar detalles sobre los motivos de su hospitalización, aclaró el estado de salud del actor.

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      "Está bien. Nada más necesitamos donadores", expresó Daniela.
      "Si alguien de aquí que me está viendo puede ir a donar sangre, se los agradeceré eternamente", agregó.
      La actriz explicó que la donación es necesaria para reponer la sangre utilizada y reiteró que no hay motivo para alarmarse por la situación de su padre.
      A principios de este año, el actor también fue hospitalizado luego de recibir un diagnóstico de aneurisma en la aorta. Posteriormente, tuvo una recuperación favorable.
      La información compartida por Daniela Ibáñez incluye una serie de requisitos para las personas interesadas en donar sangre o plaquetas. Entre los criterios señalados se encuentran:
      Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.
      No presentar síntomas de alguna enfermedad aguda.
      No haber tenido determinadas cirugías, enfermedades o procedimientos recientes que impidan la donación.
      No haber ingerido bebidas alcohólicas ni consumidos narcóticos, marihuana u otros estupefacientes durante las 72 horas previas.
      Cumplir con los periodos de espera establecidos para tatuajes, perforaciones y otros procedimientos.
      No recibir dinero ni otro tipo de pago a cambio de donar sangre.
      El proceso contempla los siguientes pasos:
      Presentar una identificación oficial con fotografía.
      Contestar un cuestionario de historia clínica, que toma aproximadamente 10 minutos.
      Firmar los documentos requeridos, entre ellos el aviso de privacidad y la carta de consentimiento informado.
      Pasar por una entrevista médica y una breve exploración física, con una duración aproximada de 15 minutos.
      Realizarse las pruebas sanguíneas para determinar si la persona está en condiciones de donar.
      Si la valoración médica y los estudios iniciales son favorables, realizar la donación.
      El procedimiento de donación de sangre total dura aproximadamente 30 minutos, mientras que la donación de plaquetas puede tomar alrededor de 90 minutos.

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