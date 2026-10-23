Uso excesivo de redes sociales puede causar depresión: Sheinbaum

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó a las y los estudiantes que "la educación abre todas las puertas" y les instó a que la aprovechen porque se paga con los impuestos de la ciudadanía.

Durante la entrega de Becas para el Bienestar en la Universidad de Colima, advirtió que el uso de redes sociales puede causar depresión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos haciendo una campaña, porque estar todo el día en las redes sociales tiene sus consecuencias también. Así que los queremos invitar a que lean un libro, a que jueguen con sus amigos, a que salgan, a que se diviertan."No todo es el TikTok, no todo es el Instagram, no todo es el Facebook, hay que divertirse, estar con los amigos, estudiar, porque si estamos metidos en las redes sociales todo el día, hasta depresión le puede dar a uno, es verdad, está comprobado", comentó.Destacó que con la Beca Rita Cetina subió en 400 mil estudiantes la matrícula de ingreso al bachillerato.De nuevo, la mandataria federal hizo referencia que la soberanía nacional dimana del pueblo mexicano y que solo el pueblo decidir su destino. Hizo un reconocimiento a la figura del expresidente Benito Juárez y de los héroes de la Patria.La gobernadora Indira Vizcaíno reconoció las 11 visitas que ha hecho Sheinbaum al estado para revisar de primera mano lo que se hace para el bienestar de las y los colimenses.El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó 400 mil nuevos lugares en preparatorias, la ampliación de siete planteles en Colima, un nuevo bachillerato y tres bachilleratos Margarita Maza."Sigan adelante, sigan estudiando, hagan realidad sus sueños", expresó a las y los estudiantes. Además, convocó a las y los jóvenes a ponerse de pie con la finalidad de comprometerse a acabar sus estudios en educación media superior.El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, destacó 115 mil 695 estudiantes beneficiados en dicho estado.Recalcó que, a nivel nacional, 19.5 millones de estudiantes reciben una beca con una inversión de 136 mil millones de pesos.