Producciones médicas para maratonear en el Día del Médico

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Las series médicas han convertido los hospitales en escenarios de historias llenas de diagnósticos inesperados, casos complejos y decisiones que pueden cambiar la vida de los pacientes. En el Día del Médico, te compartimos cinco producciones que rinden homenaje, desde la ficción, a quienes dedican su vida a cuidar la salud de los demás.

The Good Doctor

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sigamos al joven Shaun Murphy, que es un cirujano autista con una extraordinaria capacidad para reconocer patrones y resolver problemas médicos complejos, pero deberá vencer los prejuicios no sólo de sus colegas, también de los pacientes que debe atender, mientras se revelan sus historias.¿Dónde ver? Prime VideoDr. HouseSin duda alguna es una de las mejores series del género; aquí se aborda la historia del doctor Gregory House, que es brillante especialista en diagnósticos, el único problema es que un misántropo y por lo tanto no le gusta el contacto con la gente, motivo por el cual tiene un equipo que lo apoya a resolver cada caso como si fuera un acertijo.¿Dónde ver? NetflixThe PittA lo largo de un día de guardia en el área de urgencias de un hospital de Pittsburgh, el público seguirá la labor del personal médico y un grupo de residentes novatos, que deberán actuar y resolver múltiples casos médicos, que no sólo pondrán a prueba sus conocimientos y habilidades, también su estabilidad emocional y mental.¿Dónde ver? HBO MaxThe NickAmbientada a principios del siglo XX, esta serie sigue a un grupo de médicos que ejerce su profesión en la ciudad de Nueva York. A través de los casos que atienden y las emergencias que enfrentan, la historia muestra su trabajo cotidiano y sus esfuerzos por impulsar avances en la atención sanitaria.¿Dónde ver? Amazon PrimeDr. RomanticLos K-dramas no podían quedarse atrás y está serie cuenta la historia del doctor Kim, a quien conocen como la mano de Dios por sus habilidades extraordinarias; quien tiene bajo su cargo a un grupo de estudiantes de medicina, a quienes enseña a poner el bienestar de sus pacientes antes que sus ambiciones profesionales.¿Dónde ver? Viki