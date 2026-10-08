Exhiben video de 6 campesinos desaparecidos en Guerrero

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CHILPANCINGO, Gro., octubre 8 (EL UNIVERSAL).- Seis de los siete campesinos del ejido El Balcón, en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, que fueron privados de la libertad desde el 24 de septiembre, fueron exhibidos en un video en redes sociales, vestidos con ropa tipo militar, dijeron que pertenecen a la organización criminal "Los Granados".

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Sin embargo, los pobladores de ejido de El Balcón rechazaron que sus compañeros sean integrantes de Los Granados y en cambio, aseguraron, que son habitantes encargados de la protección y cuidado de sus bosques.

La noche del miércoles, comenzó a circular un video editado. Al inicio aparecen cinco de los siete, todos vestidos con ropa tipo militar, con botas y esposados. Los cinco responden el interrogatorio que les hacía una voz masculina.

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Los pobladores, sometidos, dicen —o los obligaron a decir— que forman parte de "Los Granados", el tipo de arma que portaban (AK-47 y R-15) cuando fueron detenidos y los apodos de sus supuestos mandos. Además, dicen el número de hombres armados que operan en el ejido. Ninguno coincidió: uno dijo que 10, otro que 20 y el último que 50.

En el video aparece:

· Everardo León Atanacio, de 17 años

· Fidel Quirino Atanacio, de 54

· Isidro Brito Arriola, de 32

· Eulises Medrano López, de 26;

· José Medrano López, de 24.

El adulto mayor Nicolás Atanacio González de 74 años y Domingo Atanacio Quirino, de 50, no se observan en el video.

Contexto y reacciones en el ejido El Balcón

La mañana del 24 de septiembre, presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana privaron de la libertad a los ocho pobladores cuando acudían a realizar sus labores en el campo.

El jueves 1 de octubre fue liberado Jordi Alberto Atanacio Vidal, el adolescente de 12 años.

De acuerdo con el testimonio, Jordi Atanacio fue utilizado por La Familia Michoacana para enviar un mensaje a los pobladores de El Balcón.

Según el testimonio, La Familia Michoacana condicionó de la liberación de los otros siete pobladores a cambio de que entregue sus tierras.

"Al niño, la Familia Michoacana lo utilizó como mensajero: mandó a decir que iban a liberar a los otros siete si le entregan todo el ejido. La gente no está dispuesta a entregar sus tierras, las va a defender", contó uno de los pobladores.

Luego en el video se ve a seis de los siete pobladores sentados sobre paja, con los ojos vendados, esposados y con la ropa tipo militar.

En la última parte del clip se ven fotografías que supuestamente son de los pobladores portando armas largas. La voz afirma que esas imágenes fueron sacadas de los celulares.

La misma noche del miércoles, los pobladores del ejido de El Balcón rechazaron lo que se dijo en la grabación. Aseguraron que con el video están intentando desvirtuar los hechos.

Aseguraron que cuando fueron privados de su libertad, los ocho pobladores no iban vestidos con ropa tipo militar.

También aseguraron que los siete son campesinos dedicados a la producción del mezcal y al cuidado forestal.

"Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Participan directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales. Su trabajo es conocido por instituciones del sector forestal y ambiental. Si alguna de estas personas ha cometido algún delito, que sea la autoridad competente quien investigue, determine responsabilidades y, conforme a la ley, los juzgue".

Por la tarde del miércoles, los pobladores del Ejido del El Balcón advirtieron que 319 comunidades marcharán hacia el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para pedir a la presidenta, Claudia Sheinbaum, la búsqueda de las víctimas.

La mañana de este jueves, Blanca Quirino Santamaría, hija de uno de los siete privados de la libertad, pidió a sus captores que les perdonen la vida y los liberen.

Luego dijo que sí los asesinaron que les entreguen los cadáveres para sepultarlos.

"Lo único que queremos es tener una tumba para llorarles", dijo la joven.

Bloqueo en Arcelia impide operación militar

Después del mediodía del jueves, unos 100 transportistas del municipio de Arcelia, en la Tierra Caliente, bloquearon todos los accesos para impedir que entrara un convoy del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal que realizaría una operación de búsqueda de los siete pobladores de El Balcón.