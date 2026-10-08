Ataque en barbería de San Felipe deja un joven muerto
La agresión ocurrió en la avenida San Luis y movilizó a autoridades locales y hospitalarias.
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Un joven de 24 años perdió la vida y otro resultó lesionado durante un ataque armado contra una barbería ubicada sobre la avenida San Luis, en la colonia San Felipe, en Soledad de Graciano Sánchez.
Ataque armado barbería San Felipe
El reporte de la agresión movilizó a las autoridades antes de las 19:00 horas, luego de que sujetos armados dispararan contra el establecimiento.
En el lugar, uno de los jóvenes murió a consecuencia de las lesiones, mientras que el segundo fue trasladado al Hospital General de Soledad para recibir atención médica.
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Acciones de la autoridad
Elementos de la Guardia Civil de Soledad acudieron al sitio y aseguraron el área, en tanto que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.
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