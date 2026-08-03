Canciller Velasco recibe al ministro de Asuntos Exteriores de Japón

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que, en el marco de la Asociación Estratégica Global México–Japón, recibió al ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Toshimitsu Motegi, y su delegación y afirmó que sostuvieron un productivo intercambio para profundizar la cooperación en el ámbito político y económico.

A través de redes sociales, Velasco Álvarez expresó que "nos une la relación diplomática más antigua de México en Asia-Pacífico, marcada por la cercanía y el apoyo mutuo en momentos difíciles".

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"Vivimos un momento inédito: por primera vez, una mujer encabeza el gobierno de México y otra el de Japón. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Takaichi Sanae, seguiremos impulsando y consolidando la relación bilateral en beneficio de nuestros pueblos", dijo.Adicionalmente, el canciller agradeció a Motegi que México sea la primera escala de su gira por América Latina y el Caribe.