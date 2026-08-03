A sus 86 años, recordamos a Martin Sheen y la escena de "Apocalypse"

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Martin Sheen es uno de los actores más emblemáticos de Hollywood; es más recordado por su interpretación como el capitán Benjamín Willard en "Apocalypse now", pero es poco lo que se conoce acerca de las tribulaciones que vivió, no sólo antes de convertirse en actor, sino en el proceso y en el camino que lo condujo a la fama; uno de sus grandes tropiezos fue la dependencia al alcohol.

Sheen nació un 3 de agosto de 1940 y, en su 86° aniversario, recordamos algunos de los pasajes de su vida, como, por ejemplo, que decidió usar un nombre artístico, no porque le disgustase el suyo, sino porque, al inicio de su carrera , el hecho de que sus nombres fueran en español, le cerró varias oportunidades.

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Ramón Gerard Antonio Estévez, su nombre de nacimiento, es hijo de Mary Ann Phelan, originaria de Irlanda, así como es hijo de padre español, don Francisco Estévez Martínez, para quien nunca cayó en gracia que su hijo adoptara un nombre artístico.En 2003, el actor dijo a "Inside the actor studio" que, a lo largo de toda su trayectoria, experimentó arrepentimientos por adoptar otro nombre y que, en lo relacionado a sus documentos oficiales y en el aspecto personal, nunca dejó de firmar y de presentarse con su nombre real.De hecho, adoptó su nombre como actor como un tributo a dos personas trascendentes en su vida, el "Martin" lo tomó del director de casting de CBS, Robert Dale Martin, quien le dio su primera oportunidad importante en televisión, mientras que el Sheen lo adoptó por el obispo Fulton J. Sheen, inscripto en la Iglesia Católica de la Santísima Trinidad de Dayton, ciudad en la que el actor creció.Desde muy pequeño, el actor desarrolló su fe católica, especialmente, luego de su madre falleciera, cuando tenía 10 años pues, cuando estuvieron a punto de ser enviados a un orfanato, él y sus nueve hermanos, miembros de la Iglesia los apoyaron a lo largo de los años, a tal grado que fue el propio obispo quien le entregó dinero para que Sheen se mudase a Nueva York para estudiar actuación.El gran primer papel de Martin llegó en 1973, con la cinta "Badlands", fue precisamente por su trabajo en esa cinta que Francis Ford Coppola lo eligió para protagonizar la película que rodó tres años más tarde, y la más memorable en la trayectoria de Sheen, "Apocalypse now".Y, aunque su carrera estaba por ascender, Sheen atravesaba una crisis emocional, impulsada por su consumo excesivo de alcohol, de hecho, cuando grabó la escena en donde su personaje, el capitán Benjamín Willard se encontraba ebrio y alucinando en una habitación de hotel, el actor realmente se encontraba bajo los influjos del alcohol como quedó perpetuado en la escena, pues el día del rodaje estaba celebrando su cumpleaños 36.No fue sino hasta sus 37 años cuando el actor y padre de los actores Charlie Sheen y Emilio Estévez, dejó de beber de forma definitiva, luego de sufrir un ataque al corazón que, no sólo lo impulsó a adoptar nuevos hábitos y un estilo de vida más saludable, sino que lo acercó, de nuevo, a su catolicismo.