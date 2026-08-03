Tlaxcala presenta la Feria de Ferias 2026

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La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, presentó este lunes la Feria de Ferias 2026, que se celebrará del 22 de octubre al 16 de noviembre, una edición que combinará tradición, cultura, gastronomía, turismo y entretenimiento familiar, además de inaugurar un renovado recinto ferial y buscar un nuevo Récord Guinness con la cata de pulque más grande del mundo.

Durante la presentación realizada en el Exconvento Franciscano de Tlaxcala, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2021, la presidenta ejecutiva del Patronato para las Exposiciones y Ferias de la Ciudad de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, destacó que la edición 2026 será "una celebración moderna, familiar, incluyente y orgullosa de su origen".

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"Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026 será una celebración moderna, familiar, incluyente y orgullosa de su origen. Del 22 de octubre al 16 de noviembre nuestro estado recibirá a miles de visitantes con una programación pensada para todas las edades, para todos los gustos y para todas las familias", afirmó.Conciertos gratuitos, gastronomía y nuevas experienciasLa programación incluirá artistas de primer nivel gratuitos en el Teatro del Pueblo, como lo son Bronco, Amanda Miguel, Gloria Trevi, así como charreadas, cartelera taurina, exposiciones agrícola, ganadera, industrial y artesanal, además del regreso de eventos tradicionales como el Certamen de la Flor Tlaxcalteca, la caminata de Catrinas y el Concurso Nacional de Danzón.La gastronomía volverá a ocupar un lugar central con el Festival de Paellas, el Festival del Maíz, la muestra gastronómica de Canirac y el Festival del Pulque.Como novedades, la Feria de Tlaxcala incorporará el espectáculo "Fantasía sobre Hielo", con patinadores internacionales, así como el primer concurso de Trajes Representativos Esencia Tlaxcalteca, enfocado en promover la creatividad y las raíces culturales del estado.Además, se realizará un homenaje a los tradicionales huehues, mediante un recorrido por las distintas regiones de Tlaxcala para mostrar la historia, vestimenta y danzas que distinguen esta expresión cultural.Tlaxcala buscará un quinto Récord GuinnessEl secretario de Turismo del estado, Fabricio Mena Rodríguez, anunció que el próximo 15 de noviembre Tlaxcala intentará obtener su quinto Récord Guinness, ahora con la cata de pulque más grande del mundo, como parte del Festival del Pulque.Recordó que la entidad ya ha obtenido cuatro marcas mundiales relacionadas con su patrimonio gastronómico y cultural: la mayor variedad de tacos, la palabra más grande hecha con pan de fiesta, la línea de quesadillas más grande del mundo y el tapete de aserrín más largo del mundo."Cada Récord Guinness es una puerta que se abre para que lleguen más visitantes, más turismo, se fortalezca la promoción turística y ese beneficio llegue directamente al bolsillo de nuestros productores y de quienes viven del turismo", señaló.Mena Rodríguez subrayó que Tlaxcala es el único estado del país que cuenta con la declaración de protección de la indicación geográfica del pulque, reconocimiento que fortalece la producción local y preserva esta bebida tradicional.Nuevo recinto ferial abrirá en octubrePor su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que la edición 2026 marcará una nueva etapa para la feria con la apertura del nuevo recinto ferial, construido con una inversión estatal de 400 millones de pesos.La mandataria explicó que la nueva infraestructura contará con un nuevo Teatro del Pueblo, un palenque con capacidad para cinco mil 800 asistentes, espacios gastronómicos y artesanales, una renovada zona ganadera, lienzo charro techado, áreas comerciales y mejores servicios para visitantes."Construimos un recinto con mejores condiciones, funcional y pensado para las próximas décadas", sostuvo.Feria de Tlaxcala impulsa turismo e identidadDurante su mensaje, Lorena Cuéllar destacó que el fortalecimiento del turismo ha permitido que Tlaxcala registre un crecimiento superior al 400% en turismo y la apertura de 28 nuevos hoteles, resultados que, aseguró, reflejan el posicionamiento nacional e internacional del estado."Tlaxcala se presenta ante México y ante el mundo como una entidad más fuerte, competitiva y profundamente orgullosa de sus raíces", expresó.La gobernadora añadió que la Feria de Tlaxcala representa uno de los principales espacios para preservar la identidad cultural, fortalecer la economía local y proyectar al estado como un destino turístico."Aquí está Tlaxcala y su legado. Un estado que honra sus raíces, orgulloso de su gente y consciente de la grandeza que ha sabido construir", concluyó.