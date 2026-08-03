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Lluvias dejan daños en carreteras de Sinaloa

La gobernadora Bonilla resalta que las lluvias también benefician la agricultura con buena humedad y captación de agua.

Por El Universal

Agosto 03, 2026 05:16 p.m.
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Lluvias dejan daños en carreteras de Sinaloa
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      La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que si bien las lluvias han dejado agua en las presas, ríos y humedad en los campos que pronostican una buena productividad agrícola, también han dejado afectaciones a la población y daños a carreteras, por lo que se atiende esta situación con brigadas de ayuda.


      Comentó que las brigadas de auxilio y de levantamiento de censos de daños en enseres domésticos derivado de las fuertes precipitaciones pluviales, trabajan en los municipios de Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán y el Rosario, para definir un programa de ayuda.

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      La Secretaría de Obras Públicas del Estado evalúa los daños resentidos en la infraestructura carretera, caminos y puentes, a fin de determinar el grado de la inversión que se requiere para atender las afectaciones de las lluvias.
      Señaló que inicialmente se inició desde la semana pasada visitas de supervisión y entrega de despensas, catres, cobijas, colchonetas, kit de limpieza y asistencia médica, en municipios como Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado.
      Bonilla Valverde agradeció a la Comisión Federal de Electricidad que trabaja en forma acelerada en la restauración de los daños a su red a fin de restablecer con oportunidad el suministro de la energía eléctrica a la mayoría de las comunidades rurales afectadas.
      Observó que las intensas lluvias, también, han traído grandes beneficios para el campo, ya que la humedad en las áreas de cultivo es buena, el agua captada en las presas y ríos es benéfica, por lo que estimó que se tendrá una buena época de producción de alimentos.

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