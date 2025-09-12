Capturan a socio de “El señor de los buques”

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves autoridades federales detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Cristian Noé Amaya Olvera, dueño de al menos cinco carrotanques que estuvieron involucrados en uno de los mayores decomisos de huachicol de los últimos meses en Ensenada, Baja California.

Amaya Olvera es hermano de Jesús Tadeo Amaya, y son dueños de la empresa AMOL; ambos están relacionados con Roberto Blanco Cantú, “El Señor de los Buques”, también conocido como Roberto Brown, supuesto dueño de la empresa Mefra Fletes, que, según las investigaciones, almacenó millones de litros de diesel que ingresaron a México procedentes de Estados Unidos en marzo pasado.

Apenas este martes se giró orden de aprehensión para Amaya Olvera, al igual que para Luis Francisco Rodríguez Orozco, actualmente prófugo. Son señalados por el probable delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburos petrolíferos.

Existe copia de la orden de captura girada por un juez federal contra Cristian Noé Amaya Olvera, quien está vinculado con el tercer megadecomiso logrado en marzo pasado en el que se incautaron 8 millones de litros de diesel automotriz en un predio en Ensenada, Baja California.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“El 27 de marzo del presente año se ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez de control, con el número 17/2025, en el inmueble ubicado en Autopista Rosarito-Ensenada, kilómetro 100, colonia El Sauzal.

“Se encontraron 20 tractocamiones, 47 tanques-cisterna, 120 tanques más de material metálico, así como 16 motobombas, mismas que contenían diesel automotriz en un total de 8 millones 892 mil litros y un contenedor con 3 mil 500 litros de urea, entre los que se encontraban dos tractocamiones con remolque y cinco tanques-cisterna a nombre de Cristian Noé Amaya Olvera”, refiere la orden de aprehensión.

Indica que de diversas solicitudes realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) se obtuvo que en el lugar no se cuenta con permiso de almacenamiento de hidrocarburos y dio a conocer 33 datos de prueba, entre ellos una denuncia anónima enviada por correo electrónico, así como el informe de Investigación Criminal y un acta de inspección de los hechos, un acta de entrevista del 26 de mayo de 2025, al personal de protección civil, un dictamen general en la especialidad de ingeniería e infraestructura, dictamen en documentación fotográfica y dictamen en materia de criminalística.