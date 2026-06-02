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"Cárteles, amenaza para EU y México"

Embajador Ronald Johnson llamó a no convertir la inseguridad en un debate político

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
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"Cárteles, amenaza para EU y México"
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      Ciudad de México.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que la lucha contra los cárteles del narcotráfico debe ser un esfuerzo de cooperación entre ambas naciones y advirtió que convertir el problema de seguridad en un debate político desvía la atención de la protección de los ciudadanos.

      A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático señaló que los grupos criminales representan una amenaza compartida para México y Estados Unidos, por lo que llamó a fortalecer la coordinación bilateral.

      "La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles", expresó.

      El embajador Johnson sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en los esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales.

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      "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos", señaló.

      El pronunciamiento del embajador ocurre en medio de la tensión generada tras las recientes acusaciones de autoridades estadounidenses contra 10 mexicanos presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico en Sinaloa.

      Así como por el discurso que emitió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este domingo en el Monumento a la Revolución en el convocó a la ciudadanía a iniciar una movilización nacional en defensa de la soberanía nacional.

      También cuestionó la actuación del gobierno de EU y de su Departamento de Justicia en la solicitud de detenciones y arresto contra funcionarios mexicanos —entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha—, la que calificó como "injerencia en asuntos internos" de México.

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