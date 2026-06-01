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Sheinbaum envía al Congreso nombramientos diplomáticos clave

La presidenta Sheinbaum remitió al Congreso tres nombramientos de embajadores, incluyendo a Roberto Lazzeri para Estados Unidos.

Por El Universal

Junio 01, 2026 06:03 p.m.
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Sheinbaum envía al Congreso nombramientos diplomáticos clave
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum remitió al Congreso de la Unión tres nombramientos de embajadores que deberán ser avalados por la Comisión Permanente, entre ellos el de Roberto Lazzeri como representante diplomático de México en Estados Unidos.

      Sheinbaum propone renovación en representación diplomática

      También puso a consideración la designación de la nueva subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que requerirá la aprobación del pleno del Senado de la República.

      Cristina Planter Riebeling es la propuesta de nueva subsecretaria para América del Norte de la SRE, cargo clave para la conducción de la relación bilateral con Estados Unidos y Canadá, así como para la coordinación de los temas vinculados con el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

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      Sheinbaum propone a Roberto Lazzeri y a Alicia Buenrostro como embajadores

      En diversos oficios enviados al Poder Legislativo, la titular del Ejecutivo federal formalizó las propuestas para renovar la representación diplomática de México en Estados Unidos, India y Países Bajos.

      Detalles sobre los nombramientos diplomáticos

      Destaca la designación de Roberto Lazzeri Montaño como embajador de México en Estados Unidos, en sustitución de Esteban Moctezuma Barragán, en momentos de tensión entre los gobiernos de ambos países.

      Lazzeri Montaño fue nombrado el 18 de agosto de 2025, como director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

      Es economista por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y cuenta con trayectoria de más de 20 años en el sector financiero tanto público como privado.

      Su carrera en el sector público la inició en 2005 en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal. En 2009 se desempeñó como gerente de estructuración de financiamiento en el Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), donde se especializó en estructuración y financiamiento de deuda subnacional.

      La presidenta Sheinbaum propuso también a Alicia Guadalupe Buenrostro Massieu como embajadora de México en el Reino de los Países Bajos y, simultáneamente, como Representante Permanente de ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

      La mandataria también envió para ratificación el nombramiento de Pedro Blanco Pérez como representante diplomático de México en la República de la India. Además de representar a México en ese país, tendrá concurrencia diplomática ante Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal.

      La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que es tanto se instalan las comisiones de la Comisión Permanente que deben dictaminar estos nombramientos, lo que ocurrirá presumiblemente la próxima semana, las propuestas permanecerán en la Mesa Directiva.

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