Aseguran autos de alta gama en cateo por presunto "huachicol"
Durante el operativo se aseguraron vehículos Ferrari, Lamborghini y Escalade, sin detallar número ni detenidos.
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Vehículos de alta gama fueron asegurados durante un cateo realizado por autoridades estatales y federales en un inmueble de San Pedro Garza García, donde se desarrolla una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita y presunto "huachicol".
La diligencia fue ejecutada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, en una propiedad ubicada sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, sector Francés.
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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el operativo forma parte de una carpeta de investigación relacionada con el posible manejo de recursos de procedencia ilícita.
Como parte de la orden judicial, los elementos realizaron una búsqueda en el inmueble con el objetivo de localizar narcóticos, objetos de carácter o procedencia ilícita, además de instrumentos que pudieran estar vinculados con la posible comisión del delito.
El resultado de la diligencia fue el aseguramiento de varios vehículos de alta gama y de marcas como Ferrari, Lamborghini y Escalade.
La autoridad no precisó cuántas unidades fueron localizadas ni se informó si durante el cateo fueron detenidas personas.
La Fiscalía Estatal señaló que los objetos localizados serán integrados a las indagatorias para determinar si tienen alguna relación con las operaciones que son investigadas.
Hasta ahora, la Fiscalía no ha informado sobre personas imputadas ni sobre el avance de alguna acción penal derivada de este cateo.
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