logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma

La Guardia Civil Estatal detuvo a Rubén N tras un enfrentamiento en camino de terracería en Aquismón.

Por Redacción

Septiembre 07, 2026 03:50 p.m.
A
Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Por acreditar el delito de portación de arma de fuego, de uso reservado de la Fuerza Armada Permanente, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra Rubén "N".

      En audiencia de procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) aportó los elementos de prueba necesarios para que el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en San Luis Potosí, impusiera una pena de tres años nueve meses 10 días de prisión y el pago de una multa de 94 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), equivalente a 10 mil 635 pesos 16 centavos.

      LEA TAMBIÉN

      Sujeto es apresado por ultimar a su rival con arma blanca

      Ya en reclusión en el penal de La Pila, se le cumplimentó la orden de aprehensión

      Por ser Rubén "N" de nacionalidad guatemalteca, el juez ordenó se comunique al Instituto de Migración la sentencia dictada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) inició las investigaciones, en atención a la recepción de un desglose, remitido en razón de competencia, por parte de la agencia del Ministerio Público de la Delegación Cuarta Regional de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE).

      Foto: FGR

      De acuerdo con los hechos, elementos de la Guardia Civil Estatal informaron a la FGE, a través de un Informe Policial Homologado (IPH) que, tras un enfrentamiento contra los uniformados, ocurrido sobre un camino de terracería que conduce al ejido Tanchachín, perteneciente al municipio de Aquismón, San Luis Potosí, fue detenido Rubén "N", a quien le aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente.

      Después de realizar el trabajo jurídico, el agente del Ministerio Público de la Federación en San Luis Potosí integró el resultado de las investigaciones y obtuvo la sentencia referida.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma
      Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma

      Dan más de 3 años de cárcel a guatemalteco detenido con arma

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal detuvo a Rubén N tras un enfrentamiento en camino de terracería en Aquismón.

      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Santa María
      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Santa María

      Detienen a dos con droga en Villa de Ramos y Santa María

      SLP

      Redacción

      La Guardia Civil Estatal aseguró posibles dosis de cristal y marihuana, además de una motocicleta

      Policías auxilian a joven en crisis en puente de Soledad
      Policías auxilian a joven en crisis en puente de Soledad

      Policías auxilian a joven en crisis en puente de Soledad

      SLP

      Pulso Online

      Elementos del Grupo Panteras lograron ponerla a salvo tras detectar que se encontraba en una situación de riesgo en el bulevar Valle de los Fantasmas

      Policías ponen a salvo a dos personas en puentes de la capital
      Policías ponen a salvo a dos personas en puentes de la capital

      Policías ponen a salvo a dos personas en puentes de la capital

      SLP

      Redacción

      Las intervenciones ocurrieron entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, en Vasco de Quiroga y la avenida Muñoz