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Ceci Flores pide ayuda a "El Chapo" para localizar a su hijo

Le pide ser "solidario, empático y sensible" con las madres buscadoras

Por El Universal

Abril 21, 2026 10:12 a.m.
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Ceci Flores / Foto: Archivo

Ceci Flores / Foto: Archivo

La activista Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo pública una carta dirigida a Joaquín "El Chapo" Guzmán, en la que le suplica que revele información sobre el paradero de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde 2015.

En su mensaje, la buscadora apela a la empatía del exlíder criminal, quien actualmente cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, bajo condiciones de aislamiento extremo.

Flores señala que decidió escribir la carta tras conocer que Guzmán solicitó mejores condiciones de vida, por lo que le pide ser "solidario, empático y sensible" con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos.

"Le suplico que nos diga dónde están, que nos ayude a recuperarlos", expresa en el texto, donde asegura que su hijo fue privado de la libertad por un grupo de hombres presuntamente vinculados al cártel que encabezaba Guzmán.

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Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre de 2015, cuando tenía 21 años, en la carretera de Juan José Ríos, Sinaloa, mientras se dirigía a su trabajo en Los Mochis.

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En la carta, escrita con "miedo, pero con amor", Ceci Flores afirma que ha dedicado más de una década a buscarlo, incluso excavando con sus propias manos en distintos puntos del país.

"Las personas que se llevaron a Alejandro trabajaban para el cartel del Chapo en el 2015. A mi hijo se lo llevó 'El Chava', 'El Chato' y 'El Mudo' y al menos diez personas más y ellos refieren que trabajan para él".

"Por lo cual yo me atrevo con mucho miedo, porque es el riesgo al que me enfrento, así como él mandó una carta pidiendo una vida digna, yo le mando esta carta pidiendo la dignidad de mi hijo y como humano tiene derecho de volver a casa y ser localizado y volver con su familia".

"Nosotras estamos pagando una deuda que no debíamos", lamenta, al señalar que las madres buscadoras enfrentan la ausencia de sus hijos sin apoyo suficiente de autoridades ni justicia.

El llamado también lo hace en nombre de cientos de mujeres que integran colectivos de búsqueda, quienes -dice- han vencido el miedo para intentar encontrar a sus familiares desaparecidos y darles una sepultura digna.

La carta fue redactada mientras Flores participa en una jornada de búsqueda en Los Mochis, Sinaloa, donde continúa rastreando indicios que puedan llevarla al paradero de su hijo.

El caso de Ceci Flores ha cobrado mayor visibilidad recientemente tras la localización de los restos de su otro hijo, Marco Antonio, desaparecido en 2019 y encontrado el 24 de marzo de 2026 en Hermosillo, Sonora, luego de casi siete años de búsqueda.

Pese a ese hallazgo, la activista sostiene que su lucha no termina y que seguirá buscando a Alejandro, así como a los miles de desaparecidos en México.

"El amor de madre no se apaga ni se derrota", concluye en su mensaje.

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