Celebran la Noche de los Cencerros

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Xico, Ver.- El estruendoso sonido de cientos de cencerros rompe con la tranquilidad de un pueblo llamado Xico, donde se amalgaman, sin resentimiento alguno, las tradiciones indígenas y españolas.

Y si el estruendo del repique de los cencerros de vaca que se multiplica impacta los sentidos de quien los escucha, ver a docenas de hombres, mujeres, niños y niñas con esas cajas de metal alrededor de la cintura, la espalda y el pecho es como observar una imagen surrealista.

Verlos pasear y danzar por las empedradas calles del Pueblo Mágico de Xico, ubicado a 35 minutos de la ciudad de Xalapa, es el anuncio de que han comenzado las fiestas patronales de Santa María Magdalena, una de las tradiciones más emblemáticas del estado de Veracruz.

Vestidos con sombrero, paliacate y, en ocasiones, ropa inspirada en los vaqueros, representan la llamada Noche de los Cencerros, con más de 40 años de realizarse, que marca también el origen de las fiestas patronales.

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La tradición cuenta que los cencerros asemejan al ganado que acompañaba a los hombres que salían antiguamente a buscar la flor de cucharilla, una planta que adornará el arco ofrecido a la patrona, cuya celebración tiene lugar este mes de julio.

El sonido metálico rebota en las antiguas calles, se adentra entre las fachadas coloniales y, sobre todo, entre los habitantes del pueblo, que saben que así inicia su fiesta.

Los cencerros recorren los barrios en una tradición con profundas raíces que forma parte de la llamada Ruta de Cortés; el sonido visita las casas de los mayordomos y se mezcla con los cohetes y la música. Y al amanecer, algunos emprenderán el camino hacia el bosque para cortar la flor de cucharilla.

Otros comenzarán a preparar danzas, ofrendas y procesiones en una de las fiestas de mayor arraigo de los pueblos mágicos de Veracruz, fiesta que abarca prácticamente todo el mes de julio.

Desde la recolección del bejuco y de la flor de cucharilla, la confección del monumental arco floral, la elaboración de alfombras de aserrín, las danzas tradicionales y las procesiones forman parte de la tradición.

Un mes de fiesta y devoción: la imagen de Santa María Magdalena sale de la parroquia para visitar las casas de los devotos; y el 22 de julio constituye el punto culminante de la celebración, cuando miles de fieles participan en las misas solemnes y en el paseo de la Santa.

Por supuesto, miles de danzantes tradicionales con sus máscaras y trajes coloridos toman las calles, entre ellos los conocidos cencerros.