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Cercan a docentes cerca del estadio

Por El Universal

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
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Cercan a docentes cerca del estadio
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      Ciudad de México.- En su día 11 de paro nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no pudo avanzar al Estadio Ciudad de México, donde buscaba manifestarse en la inauguración del Mundial.

      Los docentes de la CNTE se concentraron alrededor del Metro Taxqueña para avanzar por Tlalpan, donde a la altura de División del Norte fueron contenidos por una valla humana con gente vestida de blanco.

      Entre gritos y empujones, quienes conformaban la valla humana se identificaron como "voluntarios" y trabajadores de dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos Diego Hernández, delegado del Bienestar en la capital.

      Autoridades de la Secretaría de Gobierno aseguraron que la valla humana fue colocada debido a que recibieron reportes de que había "infiltrados" en la marcha de la CNTE, que también advirtió la presencia de personas ajenas en sus manifestaciones.

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      La Coordinadora acusó represión también por dovelas de cemento colocadas para frenar su avance, así como vehículos del Agrupamiento a Caballo de la Policía capitalina, como sucedió el pasado martes.

      Mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantenía una pausa en su protesta, grupos de personas encapuchadas fueron expulsadas al grito de "¡No son maestros!".

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