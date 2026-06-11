Nuño cuestiona salarios de la CNTE durante paro educativo

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL).- El exsecretario de educación pública, Aurelio Nuño, afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, miente al asegurar que desde hace muchos años los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen sus salarios cuando participan en manifestaciones.

Críticas de Aurelio Nuño a salarios de la CNTE en paro

En entrevista con EL UNIVERSAL, sostuvo que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto sí se aplicaban descuentos debido a faltas injustificadas e, inclusive, el cese para quienes acumulaban más de tres ausencias consecutivas sin justificación.

"Nosotros estábamos, la ley protegía a las niñas y niños, por lo tanto cada falta injustificada se descontaba el día y tres faltas seguidas daban baja. Y nosotros sí lo aplicábamos", afirmó el exfuncionario federal.

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Este jueves, "El Gran Diario de México" publicó que, en 10 días de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha representado un costo de más de 586 millones de pesos para el erario en pago de salarios, de acuerdo con estimaciones llevadas a cabo a partir de los 88 mil 106 maestros reportados en huelga y el sueldo promedio mensual de 20 mil pesos informado por el secretario de educación pública, Mario Delgado.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los maestros de la CNTE continúan cobrando su salario, aunque están en huelga y atribuyó esa situación a acuerdos alcanzados en administraciones anteriores.

"Ellos tienen un acuerdo en Oaxaca, desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan no pierden su salario. Es un acuerdo, no sólo ahora con Salomón Jara, sino de mucho tiempo atrás. Entonces no es algo nuevo, así se hizo durante muchos años", explicó.

Impacto del paro y concesiones tras cancelación de reforma educativa

Nuño sostuvo que la autoridad educativa ha renunciado a aplicar mecanismos que, a su juicio, fueron diseñados para garantizar el derecho a la educación de los alumnos y evitar interrupciones prolongadas de clases.

"La autoridad está renunciando a su obligación. Este planteamiento que estaba en la ley era para proteger a las niñas y los niños. Ahorita están dejando a un millón 400 mil niñas y niños sin clases y evidentemente eso no puede ser. Cuando dejan a las niñas y a los niños sin clases, por eso la ley obligaba a que si había una falta injustificada se descontara el día y si se juntaban tres faltas injustificadas venía el retiro o el cese", señaló.

Dijo que fueron eliminadas las disposiciones que contemplaban sanciones por ausencias injustificadas, lo que constituye una muestra adicional de las concesiones otorgadas a esta Coordinadora después de la cancelación de la reforma educativa impulsada en el sexenio anterior.

"Sí, quitaron esa norma. Es una concesión más que les dieron cuando echaron abajo la reforma educativa. No solamente les regresaron influencia para las contrataciones, las promociones, los aumentos salariales y los cambios de escuela; además les regresaron los comisionados sindicales y cambiaron la ley para dejar de proteger a las niñas y a los niños y permitir que puedan faltar cuantas veces quieran", declaró.

Agregó que el dinero destinado al pago de salarios en dicho paro podría emplearse con la finalidad de fortalecer programas educativos que han sufrido recortes presupuestales en los últimos años.

"El gobierno mismo está subsidiando que los maestros dejen a un millón 400 mil niñas y niños sin clases y están dejando sin presupuesto la formación docente. Estamos en el mundo al revés. Tendrían la obligación de no dejar a los niños sin clase y aumentar los presupuestos para la formación docente", indicó.

Nuño afirmó que desde 2018 el presupuesto para capacitación y formación docente se ha reducido en alrededor de 90 por ciento y recordó que también desaparecieron las Escuelas de Tiempo Completo, además de registrarse recortes en programas para la enseñanza del inglés.

"Con esos recursos podrían fortalecer de manera sustantiva la formación docente. Han dejado sin presupuesto muchos de los programas clave para la educación y, mientras tanto, siguen pagando salarios a quienes no están dando clases", concluyó.