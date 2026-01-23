logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos

Los SIM con datos, llamadas y mensajes estarán dirigidos a beneficiarios de programas sociales, estudiantes y comunidades

Por El Universal

Enero 23, 2026 08:24 a.m.
A
CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) continúa con su misión de llevar la conexión a internet a todos los mexicanos. Y como parte de esta estrategia, informó que entregará chips (tarjetas SIM) con internet móvil sin costo a las personas que cumplan con ciertos requisitos.

Con ello, esperan radicar el rezago tecnológico que enfrentan sectores vulnerables de la población y que no tienen acceso a herramientas digitales para su educación, trabajo o incluso comunicación.

En Tech Bit te contamos quiénes recibirán estos chips y cuáles son los requisitos para recibir uno.

¿Quiénes puedes solicitar el chip gratuito de la CFE?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con información oficial de la CFE y el Gobierno de México, la entrega de SIM se realizará mediante convocatorias locales, módulos temporales y jornadas de atención organizadas en coordinación con delegaciones del Bienestar en distintos estados del país.

Los estados en donde se realizarán estas convocatorias se darán a conocer en las redes oficiales de la CFE, por lo que debes estar al pendiente cuando estén cerca de tu zona para la entrega.

Los sectores prioritarios que podrán solicitar el chip son:

· Beneficiarios del Programa para el Bienestar como Pensión para Adultos Mayores, Becas Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños.

· Estudiantes de educación media superior y superior en instituciones públicas.

· Poblaciones rurales con nula o baja conectividad de internet.

¿Cuáles son los requisitos para recibir un chip gratuito de la CFE?

Las personas interesadas en recibir un chip, deben cumplir con ciertos requisitos como:

· Ser beneficiario de algún programa social del Gobierno de México.

· CURP.

· Comprobante de domicilio.

· Identificación oficial vigente.

· Contar con un celular desbloqueado.

En caso de los menores de edad, se solicitará un acta de nacimiento y CURP.

Es importante decir que la CFE también ha señalado que la documentación requerida puede varias según la entidad, tipo de jornada o convocatoria específica.

¿Qué beneficios brinda el chip gratuito de la CFE?

El paquete de conectividad a internet de la CFE cuenta con los siguientes beneficios:

· 5 GB de navegación para redes sociales, búsqueda de información y aplicaciones.

· 1,500 minutos de telefonía para llamadas a números de México, Estados Unidos y Canadá.

· 500 mensajes de texto (SMS).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos
CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos

CFE entregará chips con internet gratis: quiénes pueden solicitarlos

SLP

El Universal

Los SIM con datos, llamadas y mensajes estarán dirigidos a beneficiarios de programas sociales, estudiantes y comunidades

Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico
Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico

Explosión e incendio en maquiladora desatan pánico

SLP

El Universal

La planta fue evacuada y al menos dos maquiladoras cercanas desalojadas; se reportan personas heridas y apoyo de Marina y Ejército

Vuelca y explota pipa de gasolina
Vuelca y explota pipa de gasolina

Vuelca y explota pipa de gasolina

SLP

El Universal

Se precipitó a un barranco de 50 metros, luego de que el conductor perdió el control

Buscan eliminar los chapulines electorales
Buscan eliminar los chapulines electorales

Buscan eliminar los chapulines electorales

SLP

El Universal