Chiapas, con larga sequía

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Tuxtla Gutiérrez, Chis.- El río de Chamic (uno de los brazos del río Grijalva) está limpio; esto no lo habíamos visto nunca. Sus aguas empiezan a aclarar en marzo, que es cuando se dan las últimas lluvias, pero ahora está limpio", cuenta un campesino de San Gregorio Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, que ha visto mermar la producción de papaya y chile habanero por la falta de lluvia desde el mes de junio.

Por la sequía, que se ha prolongado por más de dos meses y medio en Chiapas, en el municipio de Las Rosas la producción de papausas (fruta tropical exótica y de temporada) es escasa, con frutos dañados. "Los árboles tienen poca fruta, pero ha salido dañada porque no ha llovido", reseña Sebastiana García.

En el predio del padre de Sebastiana, ubicado en los límites de Socoltenango, no son las papausas en mal estado la principal preocupación en este momento, sino el sembradío de maíz que se perdió y que da sustento para comer durante un año, porque las matas que no alcanzaron un metro de altura están marchitas, sin ninguna posibilidad de desarrollo.

De acuerdo con el Monitor de sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 15 de septiembre 461 municipios del país presentan sequía de moderada a excepcional. Los estados con mayor afectación son: Oaxaca con 171, Chiapas con 52, Puebla con 52 y Guerrero con 48. Mientras que estados como Yucatán, tiene 42 municipios "anormalmente secos".

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En el caso de Chiapas, las zonas de cultivo de maíz de temporal son las que tienen el mayor daño, en comparación con las de riego, aunque productores han confirmado que hay una disminución en el flujo de agua en los canales de riego, como ocurre en el distrito de San Gregorio Chamic, que comparten los municipios de Frontera Comalapa y La Trinitaria.

Una productora de limones y papayas del distrito de riego de San Gregorio Chamic comenta que los niveles de los canales de riego "han bajado" y que la escasez de lluvia ha provocado un alza en varios productos agrícolas, como la cebolla, piña, plátano y maíz.

Por la sequía hay un alza en el precio del maíz, que ha pasado de 30 pesos la cuartilla (medida antigua que equivale a cuatro kilogramos) a precios que van de 70, 80 y 100 pesos, lo que ha repercutido en un aumento de otros productos agrícolas y la venta de tortilla hecha a mano.

En todas las regiones económicas del estado de Chiapas la escasez reciente de lluvias ha dañado, además del maíz y frijol, la papaya, el plátano, el sorgo, la caña de azúcar y otros productos, incluso en el zacate para el alimento del ganado vacuno, caballar y asnal.