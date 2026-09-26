Prevén impacto de Polo en BCS; suspenden actividades marítimas

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Ante el pronóstico de que el huracán Polo impacte el lunes a la región centro de Baja California Sur, autoridades instalarán un puesto de mando en Comondú, suspendieron las actividades marítimas y alistan 169 refugios temporales con capacidad para más de 33 mil personas.

Preparación y coordinación ante huracán Polo

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil de este sábado se determinó concentrar la coordinación de la respuesta en Comondú, una de las regiones donde se anticipan los mayores efectos del ciclón, junto con Loreto y Mulegé.

Los cinco municipios cuentan con refugios temporales para recibir a población de zonas de riesgo. En total, el estado dispone de 169 espacios con capacidad para 33 mil 192 personas: 111 forman parte del Plan A y otros 58 del Plan B, que podrán activarse conforme evolucione la emergencia.

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Autoridades informaron que realizarán recorridos y verificaciones durante este sábado y domingo en las comunidades que pudieran ser más vulnerables ante el ciclón y alistando los poco más de cien albergues que, en una primera etapa, se podrían abrir para resguardar a la población.

Además, desde este sábado quedaron suspendidas todas las actividades marítimas en BCS, con especial llamado a las comunidades pesqueras de Comondú y Mulegé para resguardar embarcaciones y artes de pesca. Los aeropuertos de la entidad continúan operando con normalidad.

Por acuerdo del Consejo también se amplió la suspensión de clases para lunes 28 y martes 29 de septiembre en los cinco municipios, así como las labores durante ambos días en los gobiernos estatales, municipales y federal. Las empresas determinarán si mantienen sus actividades.

Pronóstico y efectos esperados del huracán Polo

Polo podría tocar tierra en categoría 2

De acuerdo con la actualización presentada por el Servicio Meteorológico Nacional, Polo permanece este sábado como huracán categoría 4, con vientos sostenidos de 230 kilómetros por hora y rachas de hasta 280. Aunque actualmente no se dirige directamente hacia la península, se prevé que cambie gradualmente su trayectoria hacia la porción central de BCS.

El pronóstico contempla que el sistema pierda intensidad durante su aproximación, pero que pueda llegar a la costa como huracán categoría 2 durante la tarde del lunes 28. El punto exacto de ingreso todavía puede modificarse, precisó el director del SMN, Fabián Vázquez Romaña, en videoconferencia.

Los primeros efectos de viento se esperan desde la mañana del lunes en zonas de Comondú, Loreto y Mulegé, y se intensificarían durante el día. El especialista remarcó que la mayor afectación se anticipa en la porción central del estado y en 24 horas, de lunes a martes, estaría atravesando la entidad y podría afectar el norte de Sinaloa, Sonora y partes de Chihuahua.

Las lluvias más intensas en BCS se esperan entre lunes y martes, con precipitaciones fuertes a torrenciales en distintos puntos de la región, principalmente en la zona centro. El oleaje comenzará a incrementarse desde este fin de semana y alcanzaría sus mayores niveles durante el lunes, con olas de hasta 10 metros.

El gobernador Víctor Castro Cosío indicó que se pondrá especial atención en comunidades pesqueras, rurales y serranas ante el riesgo de corridas de arroyos e incomunicación, y llamó a realizar los preparativos antes de que se intensifiquen los efectos de Polo.