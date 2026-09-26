Exgobernador Ruffo obtiene prisión domiciliaria en Ensenada
La Guardia Nacional se encargó del traslado y custodia de Ruffo tras su salida del penal del Altiplano.
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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, preso por delitos de huachicol fiscal, salió del Altiplano este 26 de septiembre luego de obtener prisión domiciliaria para continuar su proceso penal en Ensenada.
Guardia Nacional traslada a Ruffo a Ensenada
Ruffo salió acompañado de dos camionetas de la Guardia Nacional, que se harán cargo de su traslado a su casa en Ensenada y de su custodia una vez que arribe.
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