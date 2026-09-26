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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Cinco series sobre agencias federales y la faceta que pone cada una en primer plano

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Nacional

Exgobernador Ruffo obtiene prisión domiciliaria en Ensenada

La Guardia Nacional se encargó del traslado y custodia de Ruffo tras su salida del penal del Altiplano.

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 06:35 p.m.
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Exgobernador Ruffo obtiene prisión domiciliaria en Ensenada
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, preso por delitos de huachicol fiscal, salió del Altiplano este 26 de septiembre luego de obtener prisión domiciliaria para continuar su proceso penal en Ensenada.

      Guardia Nacional traslada a Ruffo a Ensenada

      Ruffo salió acompañado de dos camionetas de la Guardia Nacional, que se harán cargo de su traslado a su casa en Ensenada y de su custodia una vez que arribe.

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