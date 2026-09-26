Alejandro Moreno nombra a Fito Bonilla coordinador estatal en Zacatecas

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ZACATECAS, Zac., septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- En un evento multitudinario, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, entregó formalmente al empresario Adolfo "Fito" Bonilla Gómez el nombramiento como coordinador estatal de "Defensores en Zacatecas", una acción que lo coloca de manera directa como el principal aspirante del tricolor rumbo a la gubernatura en 2027 con el objetivo de arrebatarle el poder a Morena y a Monreal.

Fito Bonilla y Alejandro Moreno llaman a coalición opositora

Tras este destape, tanto Alejandro Moreno como "Fito" Bonilla se pronunciaron sobre la necesidad de que, para derrotar al oficialismo, es indispensable conformar una coalición y una alianza amplia junto al PAN y al PRD; incluso, el nuevo coordinador hizo un llamado a los partidos de oposición a "hacer fácil la política en Zacatecas" y sumar esfuerzos que les permitan asegurar no solo la gubernatura, sino la mayoría en el Congreso local y los ayuntamientos.

Este ungimiento se llevó a cabo en la sede estatal del PRI, donde se congregó la base tricolor y sus principales liderazgos, poniendo fin a meses de especulación en torno a la aspiración de Bonilla Gómez, quien en los últimos años había pausado su participación en la vida partidista y al reaparecer en la escena tricolor y subir al escenario, exclamó: "¡Qué sí, que no, que cómo chingaos que no! ¡Sí voy... y con todo!".

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Reacciones y respaldo dentro del PRI

El nuevo coordinador agradeció el respaldo de quienes ya figuraban como defensores, en referencia a los demás aspirantes como el diputado local y dirigente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo; el exmagistrado Arturo Nahle García (hermano de la gobernadora morenista de Veracruz, Rocío Nahle), y la diputada federal Fuensanta Guerrero; además de reconocer a la senadora Claudia Anaya y al exgobernador Miguel Alonso Reyes.

En su discurso, Bonilla arremetió contra el actual gobierno estatal al pedir a la militancia sacar "la basura que nos gobierna" y sentenció: "El rancho de Andrés Manuel es muy grande para que se vayan todos los de Morena; ¡a la chingada con él!".

Por su parte, Alejandro Moreno defendió la designación de Bonilla al señalar que lo conoce desde hace años y lo describió como un hombre que tiene "talante y de talento eficaz y eficiente" para sacar adelante al partido y se sumó al grito de "¡Fito gobernador!".

Finalmente, el líder nacional instruyó a la militancia zacatecana a no bajar la guardia, salir a recorrer y tocar las puertas de los 58 municipios "con humildad y sencillez", apostando por la cercanía territorial como la única vía para reconstruir la presencia del partido de cara a la contienda de 2027.