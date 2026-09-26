Sheinbaum defiende reforma contra doble nacionalidad en Sonora

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HERMOSILLO, Son., septiembre 26 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que todavía hay potencias extranjeras que desean intervenir en México para saquear sus recursos naturales y tomar decisiones, por lo que defendió su reforma en contra de que candidatos a la presidencia o gobiernos estatales, tengan doble nacionalidad.

Defensa de Sheinbaum a reforma sobre doble nacionalidad

"Y hasta la fecha, las potencias ven a México como una posibilidad por sus recursos naturales. Pero aquí siempre está el pueblo de México con su memoria, con su historia, defendiendo la patria. (...) Si quieres ser presidente de México o gobernador de cualquier Estado mexicano, sólo puedes ser mexicano", refrendó la mandataria.

En ese sentido, defendió su propuesta de que ningún aspirante a la presidencia de México, a gubernaturas o a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, tenga dos o tres nacionalidades, por lo que sugiere que los candidatos renuncien a representar a otros países y sólo sirvan al pueblo mexicano.

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"La reforma dice que ningún presidente o alguien que quiere al ser presidente puede tener doble nacionalidad. Sólo puede ser mexicano. Ningún presidente puede tener dos pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México. Solamente tiene un amo: El pueblo de México", dijo.

Aprovechó para lanzarse contra los partidos políticos de oposición (PAN, PRI y MC) que votaron en contra de su iniciativa en la Cámara de Diputados y que también la rechazarán en el Senado de la República esta semana. Sheinbaum Pardo describió que hay "conservadores y reaccionarios que quieren volver al pasado".

"Imagínense que hubo muchos que no levantaron la mano frente a esa reforma. Dijeron no, queremos presidentes que tengan doble nacionalidad. ¿Por qué? Dicen que es quitarle los derechos a una persona, no, las personas pueden tener doble, triple nacionalidad. Pero si quieres ser presidente de México o gobernador de cualquier Estado mexicano, solo puede ser mexicano", declaró.

Críticas de Sheinbaum a gobiernos anteriores y contexto histórico

La presidenta Claudia Sheinbaum también criticó los gobiernos de 1982 a 2018, encabezados por Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Señaló que el periodo "neoliberal" se caracterizó por el entreguismo y modelos económicos "diseñados desde fuera, impuestos al pueblo de México".

Criticó la venta de las empresas del pueblo a privados nacionales y extranjeros, lo que a su vez causó un incremento de las deudas privadas, convertidas en deudas públicas y empobreció al pueblo: "Ahora hablan de democracia. Pero lo que quieren ellos es regresar a sus fueros y a sus privilegios del pasado", aseguró.

Sheinbaum Pardo afirmó que hubo dos fraudes electorales contra Andrés Manuel López Obrador y este llegó a la presidencia hasta diciembre de 2018. Indicó que se ha incrementado el salario mínimo y la 4T garantiza la justicia social y la justicia laboral.

"Aumentó 154% en términos reales el salario mínimo y no hay inflación, no hay devaluación del peso y estamos en récord de inversión extranjera directa. Eran patrañas, no querían justicia para el pueblo. Todavía, sinvergüenzas, decían, es que el pobre es pobre porque no trabaja. Falso, era un modelo económico que generaba pobreza al pueblo de México", acusó la mandataria.

Durante la presentación del informe "Honestidad y Resultados en Sonora", la Jefa del Ejecutivo informó que ya visitó y encabezó 31 asambleas en todos los estados de la República en los últimos tres fines de semana. Recordó que mañana terminará su gira del Segundo Informe de Gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, refirió que todos los días en las "Conferencias del Pueblo" o "mañaneras" informa a la población y ejerce el derecho de réplica.

Señaló que durante septiembre, se dedicó a repasar la historia de la independencia y la lucha por la soberanía del país. Por lo que condenó el sistema de castas implementado por países extranjeros y destacó las figuras de Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, quien escribió Los Sentimientos de la Nación y sentó las bases para el artículo 39 de la Constitución, el cual estableció que la soberanía dimana del pueblo.

"Significa que sólo el pueblo de México determina su destino, que ninguna potencia extranjera determine el destino de México. Que ninguna élite determine el destino de la patria. Es un pueblo que la democracia reside en el pueblo, que no es la democracia de unos cuantos, que es el pueblo en su gobierno. Esa es la parte más importante de la lucha del pueblo, que estuvo siempre marcada desde la independencia", explicó esta mañana.

Frente a más de 10 mil personas en el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, la Jefa del Ejecutivo reprochó que aún con la defensa de los héroes patrios, años más tarde España, Francia y Estados Unidos quisieron invadir México. También lamentó que, en el periodo del Porfiriato, "Sonora, con los pueblos originarios, el pueblo yaqui, sufre el mayor sufrimiento que un pueblo pueda tener durante aquella época. Pero el pueblo de México despierta y viene la Revolución Mexicana. Madero se levanta, el pueblo lo sigue, se va por fin Porfirio Díaz, llega al poder, Francisco I. Madero".

Apoyo del gobernador Durazo y compromiso con Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio la bienvenida a la mandataria federal y expresó su admiración por ejercer el poder con firmeza, sin perder la serenidad; expresó en referencia a las diferencias entre el bloque opositor y las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump.

"La política atraviesa tiempos en los que la estridencia muchas veces parece más rentable que la prudencia. Tiempos en los que la reacción inmediata consigue más aplausos que la reflexión y el exceso suele tener más espectadores que la mesura. Pero gobernar una nación no es competir por quién grita más fuerte. Cualquiera puede dejarse llevar por el momento", aseguró.

"Sin embargo, se distingue precisamente porque cuando todos empujan hacia los extremos tienen el carácter para escoger la prudencia. Y usted ha demostrado que se puede ejercer el poder con firmeza, sin perder la serenidad, defender a México sin renunciar al diálogo y sostener principios sin convertirlas de diferencias en confrontación permanente", dijo al destacar su estilo personal de gobernar: "Austero, sencillo y comprometido con los valores de la cuarta transformación".

Además, le agradeció su apoyo a agricultores ante la incertidumbre por los bajos precios de mercado y los graves efectos de la sequía, además del respaldo ante el cierre de la frontera hacia Estados Unidos por la plaga de gusano barrenador del ganado. El mandatario estatal también destacó la implementación y ampliación de beneficiarios de los Programas del Bienestar. Al tomar la palabra, Sheinbaum Pardo lo describió como "el mejor gobernador de Sonora".

Al terminar su informe de resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó: "Vamos a seguir trabajando por Sonora y por el pueblo de México. Me siento muy protegida, no hay divorcio entre pueblo y gobierno: Gobierno y pueblo unidos, jamás seremos vencidos".