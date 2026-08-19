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Chocan priistas y consejeros del INE

Por El Universal

Agosto 19, 2026 03:00 a.m.
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Chocan priistas y consejeros del INE
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      Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló su proyecto de presupuesto por casi 47 mil millones de pesos en medio de llamados al orden y amagos por el uso de la fuerza pública, a causa de la actitud del nuevo representante del PRI ante el instituto, el diputado Carlos Gutiérrez Mancilla.

      Gutiérrez Mancilla, quien recientemente protagonizó un pleito con el diputado de Morena Arturo Ávila en la Comisión Permanente del Congreso, tomó protesta apenas ayer como representante legislativo del PRI en el Consejo General del INE.

      En varias intervenciones refrendó que el instituto "busca censurar a la oposición" a través de sus resoluciones.

      Al inicio de la sesión, la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala pronunció un posicionamiento en el que defendió la autonomía que deben tener los consejeros electorales para resolver controversias.

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      En respuesta, Emilio Suárez Licona, representante del PRI en el INE, aseguró que "mientras los contrapesos en el poder estén en riesgo", ellos seguirán acudiendo a las instancias que sean necesarias "para defender la democracia".

      Conforme avanzó la sesión, la discusión del presupuesto 2027 del instituto fue desplazada por el debate político.

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