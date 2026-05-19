Abaten a tres integrantes de célula del CJNG en Michoacán

MORELIA, Mich., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Durante los operativos que desplegó personal de

y federales en la

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de la, fueronintegrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (), responsable de la violencia.El secretario de Gobierno,, informó, que elde los tres implicados, ocurrió sobre la carretera que comunica a las comunidades de Cocucho y Ocumicho.Explicó que, en ese punto, elementos de lay delrealizaban recorridos de vigilancia por aire y tierra para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.Detalló que las fuerzas de seguridad ubicaron a, quienestras el despliegue interinstitucional y un posteriorIndicó que a los presuntos agresores se les asegurarone insignias relacionadas con una organización criminal.Además, señaló que entre sus vestimentas portabancon"Elentre lasy federales continúa de manera permanente para preservar la tranquilidad de las comunidades de lay atender cualquier situación que pudiera representar un riesgo para la población", expresó.El secretario de Gobierno agregó que laya realiza las actuaciones correspondientes para lade las personas fallecidas y continuar con lasderivadas de estos hechos.Finalmente, aseguró que losdesplegados en toda la