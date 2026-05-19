Alejandro Sanz canta con Stephanie Cayo en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19 (EL UNIVERSAL).-

y su novia, la actriz

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sorprendieron al público al" durante el concierto del artista español en, el intérprete presumió un momento romántico con su nueva pareja sobre el escenario cuando la invitó a subir y cantaron juntos.Alejandro y Stephanie comenzaron suluego de que el español terminara su relación con la actriz españolatras un año juntos.Durante un concierto de su giraen elde Brooklyn, Sanz invitó a la actriz peruana al escenario. Ambos compartieron miradas de complicidad, bailaron y sellaron el momento con un apasionado beso frente a miles de fanáticos.En esta ocasión pasó algo similar en, un momento lleno deque rápidamente se volvió tendencia en redes; ambos unieron sus voces para cantar uno de los temas icónicos del artista: "".enmarcaron el meloso momento.Sanz ha dividido los comentarios al respecto debido a lo reciente que está su truene conY aunque Alejandro lucíay así lo pregonaba en redes, ahora dice estarlo de, quien en sus redes compartió momentos del show musical de su amado.Sanz de 57 y Cayo de 38 presumen su amor en redes, ella compartió unas fotos del viaje que hicieron juntos a Machu Picchu, y escribió:"Las emociones viajando por distintas ciudades...y el cariño de mi alma. Sin asomo de disfraz ni de adorno. Él pura poesía. Así pesa la verdad cuando se dice con coraje".A lo largo de su vida, las parejas y matrimonios más significativos del cantautor han sido:): Su última relación sentimental oficial antes de Stephanie.): Reconocida artista plástica cubana con la que convivió en): Su segunda esposa, madre de sus hijos Dylan y Alma, y gestora de sus negocios.): Su primera esposa y madre de su primogénita, Manuela.