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Lluvia pega en toda la capital; no hay cierre viales

La Policía Vial recomienda a los automovilistas manejar con precaución este martes

Por Redacción

Mayo 19, 2026 01:21 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, informó que la lluvia de este martes afecta a todos los cuadrantes: centro, oriente, sur y poniente de la ciudad.

Informó que la Policía Vial activa patrullajes preventivos en las principales vialidades, por lo que pidió a los automovilistas manejar con precaución, evitar distracciones y moderar la velocidad.

En la zona del oriente se han registrado suspensiones del servicio de energía eléctrica. Hasta el momento no se reportan cierres de vialidades. 

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