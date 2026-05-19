“No tendría que pedir permiso", dice Galindo sobre Fundadores

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que hasta el momento no ha recibido una notificación oficial por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) para impedir el uso de la Plaza de Fundadores como sede de transmisión de los partidos del Mundial, luego de que autoridades estatales advirtieran sobre posibles riesgos estructurales en la zona.

El edil capitalino señaló que continúa con la planeación original, debido a que únicamente conoce los señalamientos a través de medios de comunicación y no mediante un documento formal. Indicó que esperará una postura oficial para tomar una decisión definitiva respecto al uso del espacio público.

Galindo Ceballos explicó que no desea entrar en una confrontación sobre competencias entre autoridades, al recordar que la plaza pertenece al municipio mientras que el estacionamiento corresponde al Gobierno del Estado.

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En ese sentido, afirmó que incluso no tendría que solicitar autorización, aunque reiteró que será respetuoso de las opiniones técnicas que emita Protección Civil Estatal.

“Ni siquiera tendría que pedir permiso, claro, soy respetuoso de las manifestaciones públicas que se han hecho respecto del tema, y bueno, pues voy a esperar que oficialmente me digan algo”.

El presidente municipal sostuvo que, en caso de recibir una negativa oficial, buscaría alternativas para garantizar la realización de las actividades relacionadas con el Mundial. No obstante, insistió en que actualmente mantiene la intención de utilizar Fundadores como sede principal.

Asimismo, comentó que evitará politizar el tema y subrayó que áreas como la seguridad pública, el agua y la protección civil deben mantenerse fuera de disputas políticas debido a que un error de cálculo puede poner vidas en riesgo.

El alcalde recordó que durante el festival San Luis en Primavera ya se aplicaron medidas preventivas para el uso de espacios públicos con alta concentración de personas, sin que se registraran incidentes.

Entre esas acciones mencionó la reducción del aforo en Plaza de Armas a tres mil asistentes como medida intermedia de seguridad.