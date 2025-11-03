logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

Fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate"

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 04:44 p.m.
A
CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán.

También se reveló que era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Información en desarrollo...

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum anuncia el Plan Michoacán por la Paz tras asesinato del Carlos Manzo
Sheinbaum anuncia el Plan Michoacán por la Paz tras asesinato del Carlos Manzo

Sheinbaum anuncia el Plan Michoacán por la Paz tras asesinato del Carlos Manzo

SLP

PULSO

La estrategia federal busca frenar la violencia con más presencia de la Guardia Nacional, una fiscalía especializada y acciones en justicia

Habría omisiones en los permisos de tienda
Habría omisiones en los permisos de tienda

Habría omisiones en los permisos de tienda

SLP

El Universal

EU podría atacar a cárteles en México
EU podría atacar a cárteles en México

EU podría atacar a cárteles en México

SLP

El Universal

Decepción e ira en Michoacán
Decepción e ira en Michoacán

Decepción e ira en Michoacán

SLP

El Universal

Protestan por asesinato del alcalde de Uruapan; “estamos indignados”, claman enfurecidos