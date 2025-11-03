CJNG, detrás de homicidio de Carlos Manzo; identifican al asesino

El asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, alias "El Cuate".

De acuerdo con fuentes federales de seguridad, era originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán, Michoacán.

También se reveló que era familiar de un hombre apodado "El Prángana", operador de los hermanos Roldán Álvarez, grupo criminal que trabaja al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información en desarrollo...

