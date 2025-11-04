logo pulso
EU podría atacar a cárteles en México

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 03:00 a.m.
A
EU podría atacar a cárteles en México

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos no está planeando, sino que ya cuenta con toda la información de inteligencia necesaria para atacar a los cárteles de la droga en suelo mexicano, asegura a El Universal una fuente del Departamento estadounidense de Justicia.

La fuente subraya que aún no se ha tomado una decisión, mientras que el exembajador de Estados Unidos en México Earl Anthony Wayne, señala que un ataque así tendría “un gran impacto en la cooperación y la coordinación bilaterales”.

La mañana de este lunes, la cadena estadounidense NBC News citó a funcionarios y exfuncionarios según los cuales la administración de Donald Trump está planeando enviar tropas y agentes de inteligencia a México para combatir a los cárteles de la droga. Esas fuentes afirmaron que las primeras fases de entrenamiento para la posible misión, que incluiría operaciones terrestres en suelo mexicano, ya comenzaron, aunque aclararon que el alcance de la operación aún está en discusión y que no se ha tomado una decisión final.

Consultada sobre el tema, la fuente del Departamento de Justicia (DoJ) dijo a este diario que “no lo estamos planeando. Ya está planeado desde hace meses”. Lo único que falta, señaló son “las órdenes ejecutivas” para atacar, porque “ya existe toda la inteligencia” necesaria.

