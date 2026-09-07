INE instala comisión para detectar "narcocandidatos"

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El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este lunes la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, en donde habrá una coordinación interinstitucional con autoridades financieras y del Gabinete de Seguridad para detectar posibles aspirantes ligados al crimen organizado en las elecciones de 2027.

INE instala comisión para prevenir infiltración delictiva en candidaturas

En un boletín, el órgano electoral detalló que esta comisión estará integrada por Norma De La Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, quien será su presidente.

Chávez López, cercano al oficialismo, dijo como presidente de la nueva Comisión que esta instancia va por fortalecer la democracia mediante la prevención de riegos de infiltración delictiva en procesos electorales.

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"La delincuencia organizada no tiene ideología política y busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista", expresó el consejero electoral.

Coordinación interinstitucional para frenar violencia política

Por ello, destacó que frenar la intromisión de la delincuencia en las urnas significa "frenar la violencia política, la corrupción y apostar por que la gobernanza democrática de un país debe mantener la paz y los procesos electorales apegados a la legalidad".

Arturo Chávez prometió que en todo momento prevalecerá el derecho a la presunción de inocencia y la garantía a la estricta confidencialidad. Además, aseguró que la información recibida no constituirá en ninguna circunstancia declaraciones de elegibilidad y no alterará los derechos políticos electorales.

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Entre las autoridades que colaborarán con el INE se encuentran las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, así como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Arturo Chávez recordó que la inclusión en las listas a revisar será "estrictamente voluntaria" tanto por personas como fuerzas partidistas. En caso de existir un riesgo razonable, "la decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes".